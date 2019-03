Uczestniczył w wieszaniu zdjęć europosłów na szubienicy, pracował w resorcie sprawiedliwości

Video: tvn24

Przedłużono śledztwo w sprawie portretów polityków na...

04.03.| Chociaż śledztwo prowadzone jest od półtora roku, to nadal nie ma winnych. Mogło się już zakończyć ale prokuratura znów je przedłużyła. I to po raz kolejny. Chodzi o wydarzenia z listopada 2017 roku, gdy na katowickim rynku na szubienicach zawisły zdjęcia deputowanych do Parlamentu Europejskiego z list Platformy Obywatelskiej. Politycy Platformy mówią o opieszałości śledczych, a zmianę daty zakończenia czynności, wiążą z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

»