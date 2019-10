Wiceszef nowej KRS promuje kandydata PiS. "Przecież nie rzucił się w wir kampanii"





Wypowiedź sędziego Wiesława Johanna nie miała charakteru stricte działalności politycznej - ocenił przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur. Odniósł się do nagrania zamieszczonego w mediach społecznościowych, w którym wiceprzewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku promuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu.

"Sędzia Johann stoi od pewnego czasu w szpagacie" Mam wrażenie, że... czytaj dalej » W mediach społecznościowych zostało zamieszczone nagranie, w którym sędzia Johann promuje kandydata PiS do Sejmu startującego w Warszawie.

Przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur pytany we wtorek o tę sprawę, powiedział, że "wypowiedź pana sędziego Johanna nie miała charakteru stricte działalności politycznej".

- Przecież on nie rzucił się w wir kampanii wyborczej. Wypowiedział się na temat swojego wieloletniego przyjaciela - ocenił.

Zwrócił uwagę, że adwokat prof. Maciej Gutowski wskazał, iż "apolityczność sędziów, a sędzia Johann jest sędzią w stanie spoczynku, z pewnego punktu widzenia może się ograniczać tylko do kwestii orzeczniczych". - Tutaj nie mieliśmy oczywiście [do czynienia-red.] z nadużyciem, ponieważ sędzia Johann nie orzeka. Występował tutaj całkowicie prywatnie - dodał Mazur.

Kancelaria Prezydenta nie komentuje

Wiesław Johann w nowej KRS jest przedstawicielem prezydenta. Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zwróciła się z pytaniami w sprawie sędziego do Kancelarii Prezydenta. - Kancelaria mówi, że nie komentuje tej sprawy dlatego, że Wiesław Johann nie jest ich pracownikiem - relacjonowała na antenie TVN24. Chciała zapytać o sprawę również samego sędziego Johanna, ale przebywa poza krajem.

Rzecznik rządu: sędzia Johann nie wykonuje obowiązków orzeczniczych

W środę dziennikarze pytali o sprawę również rzecznika rządu Piotra Muellera.

- Trudno jest mi oceniać działania sędziów, wolałbym tego nie robić. Nie widziałem też tego poparcia, w związku z tym nie chciałbym tego komentować - powiedział.

- Natomiast oczywiście zawsze wszyscy chcielibyśmy, żeby była taka troska, aby działania wymiaru sprawiedliwości nie budziły wątpliwości, chociaż z tego co wiem, pan sędzia Johann nie wykonuje obowiązków orzeczniczych. W tej chwili tylko jest członkiem KRS-u - podkreślił.

Sąd dyscyplinarny chce, by były prezes Trybunału Konstytucyjnego usłyszał zarzut Sąd dyscyplinarny... czytaj dalej » Na uwagę, że jest również sędzią TK w stanie spoczynku i obowiązuje go ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powiedział: - To w takim razie warto pewnie spojrzeć szerzej na ten problem i ocenić działalność chociażby byłego sędziego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego pana [Jerzego] Stępnia.

W Trybunale Konstytucyjnym trwa postępowanie dyscyplinarne w sprawie "czynnego udziału w wiecu politycznym 6 maja 2017 roku" byłego prezesa i sędziego TK w stanie spoczynku Jerzego Stępnia.

Stępień tłumaczył w lipcu 2017 roku w "Tak jest" w TVN24, że "nie wolno mu należeć do partii politycznej, ale wolno mu mieć poglądy polityczne".

Zgodnie z art. 33. ust 1. ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego sędzia TK w stanie spoczynku "nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów; zachowuje jednak prawo wypowiadania się w sprawach publicznych".

Reporterka TVN24 zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy przyjrzy się również sprawie Wiesława Johanna.

Ziobro: Johann jest członkiem KRS "z klucza politycznego"

Do sprawy odniósł się w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - W wymiarze indywidualnym członek KRS jest takim samym obywatelem, jak pani i ja - odpowiedział Ziobro dziennikarce, która zapytała go o sprawę sędziego podczas jego wizyty w Sosnowcu. Przypomniał, że KRS składa się nie tylko z sędziów, ale też na przykład z polityków.

Gdy sprecyzowała, że chodzi o Wiesława Johanna, Ziobro odpowiedział, że nie trafił on do KRS "z wyboru, jako sędzia sądu powszechnego, tylko jako przedstawiciel pana prezydenta, a więc organu politycznego, i w tym sensie (...) inne są wymogi jego zachowania i wypowiedzi niż osób, które trafiły tam jako czynni sędziowie - powiedział Ziobro, dodając, że sam jest członkiem KRS i wypowiada się na tematy polityczne.



Minister stwierdził, że osoby, które są sędziami, są zobowiązane do powściągliwości, natomiast tych, którzy trafiają do KRS "z klucza politycznego" nie wiążą takie ograniczenia.

Witczak: Johann powinien być kompletnie osobą neutralną

- To jest sytuacja skandaliczna, bo sędzia Johann jest przede wszystkim członkiem organu konstytucyjnego, który ma bezpośredni wpływ na cały wymiar sprawiedliwości - ocenił w środę poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak.



- To za pośrednictwem jego decyzji pojawiają się sędziowie w różnych rodzajach sądów w Polsce. Między innymi to on wybiera przedstawicieli do Izby Dyscyplinarnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, do izby, która decyduje o ważności bądź braku ważności wyborów w Polsce. Zobowiązanie do bycia bezstronnym jest tutaj absolutnie oczywiste dla wszystkich. To jest, jak by klasyk powiedział, oczywista oczywistość, że sędzia Johann powinien być kompletnie osobą neutralną - podkreślił.