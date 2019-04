Ogień w kościele w Wielkopolsce. "Najprawdopodobniej doszło do pożaru organów"





»

Pożar kościoła w Gołańczy jest już opanowany - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (Wielkopolskie) Piotr Kaczmarek. Jak dodał, ogień pojawił się najprawdopodobniej przy organach na wieży kościoła, organista wymagał pomocy pogotowia.

Ogień na wieży kościoła w Gołańczy pojawił się w środę około godziny 17.15. Jak przekazał oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu (Wielkopolskie) Piotr Kaczmarek po godzinie 18, "sytuacja jest już opanowana, ogień się nie rozprzestrzenia".



Strażacy opanowali pożar w Bydgoszczy. Paliło się dziesięć hektarów lasu Strażakom udało... czytaj dalej » - Najprawdopodobniej doszło do pożaru organów, ale to dopiero będzie ustalane. Na miejscu nadal panuje duże zadymienie, strażacy pracują w aparatach ochrony dróg oddechowych, próbują ustalić, co było przyczyną - powiedział.

Organiście pomogli ratownicy

Dodał, że obecnie akcję gaśniczą nadal prowadzi 17 zastępów strażaków PSP i OSP.



- Mamy informację, że do organisty, który źle się poczuł, bo najprawdopodobniej przebywał dłużej w zadymionym pomieszczeniu, wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pomocy - podkreślił Kaczmarek.



Całkowite dogaszenie pożaru może potrwać kilka godzin.