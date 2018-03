List od biskupów i życzenia prymasa na Wielki Czwartek





»

Do pomagania innym w napełnianiu Bożym Duchem, by korzystając z darów Ducha Świętego byli pocieszycielami wszystkich spotkanych na drodze życia - zachęcają biskupi polscy kapłanów w liście na Wielki Czwartek. Życzenia do hierarchów skierował również Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

"My, kapłani, jesteśmy więc napełnieni Duchem Świętym po to, aby w mocy Ducha pomagać innym w napełnianiu się Bożym Duchem, by także innych prowadzić do Wieczernika" - napisano w liście biskupów polskich do kapłanów.

Papież: udawani chrześcijanie źle skończą Papież Franciszek... czytaj dalej » Konferencja Episkopatu Polski zachęca księży, aby korzystając z darów Ducha Świętego, "byli pocieszycielami wszystkich spotykanych na drodze życia".

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Tego dnia duchowni odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

"W Kościele czujemy się jak w domu"

Hierarchowie nawiązują w liście do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zwraca on uwagę "na Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Jezusa". Przypominają w nim także, że w Wieczerniku, przed swoją męką, Jezus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa. W liście zwrócono uwagę na dary, które dzięki temu otrzymał Kościół.



Przytoczone zostały słowa świętego Jana Pawła II, który w swoim liście do kapłanów z 2005 roku pisał: "Jeśli cały Kościół żyje dzięki Eucharystii, życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego tytułu kształt eucharystyczny; słowa ustanowienia powinny zatem być dla nas nie tylko formułą konsekracyjną, ale formułą życia".

Autorzy listu piszą także o darze pokoju, który wypływa z Eucharystii i darze odpuszczenia grzechów. Wskazują też na Maryję, dzięki której "w Kościele czujemy się jak w domu". Następnie wymieniają dar apostołów, którzy - uznając autorytet Piotra - zapewniają trwałość hierarchii Kościoła. Jako ostatni opisują dar Pięćdziesiątnicy.

"My kapłani jesteśmy więc napełnieni Duchem Świętym po to, aby w mocy Ducha pomagać innym w napełnianiu się Bożym Duchem, by także innych prowadzić do Wieczernika" - podkreślono w liście.

W tym kontekście biskupi zachęcają kapłanów do zaangażowania w przygotowanie duchowe do jesiennego synodu na temat młodych w Kościele. "Zapisujmy w ten sposób jakby kolejne duchowe rozdziały Dziejów Apostolskich!" - piszą biskupi w liście.

"Narzędziem niech będzie codzienna ofiara z samego siebie"

"Rozpoczynamy od niezwykle mocnego znaku" Każdy człowiek... czytaj dalej » Hierarchowie zwracają również uwagę na rolę kapłanów, którzy czuwają nad kościelnymi ruchami w parafiach, pomagają im i zachęcają kolejnych ludzi do zaangażowania w nie.

W liście czytamy, że w Wielki Czwartek Jezus Chrystus zaprasza nas do Wieczernika na nowo: "To początek liturgicznej drogi Paschy, w której On sam chce odnowić w nas pełnię darów Wieczernika". Biskupi przytaczają ewangeliczne słowa: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem". "Wszystko, a nie tylko wybrane przez nas aspekty wiary" - podkreślają biskupi w liście.

Jednocześnie zaznaczają, że "tylko Duch Święty ma moc przemiany spisanych artykułów wiary w płomień duchowego życia".

Na zakończenie listu biskupi powracają do hasła duszpasterskiego programu: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Podkreślają, że zachęca ono by kapłani "coraz bardziej działali w namaszczeniu przez Ducha Świętego dla umacniania wspólnoty wiernych nam powierzonych".

"Narzędziem niech będzie codzienna ofiara z samego siebie, służba braciom i wierność otrzymanemu powołaniu. Otrzymawszy Ducha Pocieszyciela, bądźmy pocieszycielami wszystkich spotykanych na drodze życia" - głosi list od KEP.

"Życzę, abyśmy stawali się dla tego świata znakiem nadziei"

Palmy i pisanki pojawiły się na Rynku Głównym w Krakowie Niedziela palmowa... czytaj dalej » Do kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku z życzeniami zwrócił się także Prymas Polski.



- Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Wracamy do Wieczernika, do źródeł naszego kapłaństwa, do naszej posługi, która ma swoje źródło i swój początek w Chrystusie Zmartwychwstałym. On daje nam dar swojego Ducha, posyła nas do naszych sióstr i braci - powiedział arcybiskup Wojciech Polak w materiale filmowym zamieszczonym na stronie KEP.

Prymas życzył kapłanom, by odnowili w sobie łaskę sakramentu i w sposób odważny, z nadzieją głosili Chrystusa.

- Dziękując Wam wszystkim, drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, za Waszą posługę, życzę, abyśmy tak odnowieni stawali się dla tego świata znakiem nadziei i pokoju, których oczekuje od nas Pan - zakończył.