Wielkanocne życzenia od pary prezydenckiej i premiera

Wszyscy potrzebujemy i szukamy umocnienia. Bądźmy w tych dążeniach razem, uważni na innych i wspierający się wzajemnie - zwrócili się do Polaków z wielkanocnymi życzeniami prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Świąteczne nagranie nagrał również premier Mateusz Morawiecki.

- Z okazji świąt Wielkanocnych łączymy się z państwem serdecznymi myślami i składamy najlepsze życzenia - powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Chcemy pozdrowić każdą polską rodzinę, w kraju i na świecie - dodała jego małżonka.

"Bliskości i szacunku"

"Niech w państwa domach goszczą radość i pokój" - Drodzy rodacy,... czytaj dalej » Prezydent tłumaczył, że "w niedzieli zmartwychwstania Pańskiego skupia się sens wiary chrześcijańskiej", a symbolika świąt wielkanocnych "odnosi się do losu każdego człowieka pragnącego, aby dobro zwyciężało nad złem, a życie nad śmiercią".

- Wszyscy potrzebujemy i szukamy umocnienia. Bądźmy w tych dążeniach razem, uważni na innych i wspierający się wzajemnie - zaapelował.

Pierwsza dama życzyła, aby "w polskich domach i społecznościach było jak najwięcej bliskości i szacunku".

- Niech tajemnica nocy zmartwychwstania i radość wielkanocnego poranka przyniesie duchowe pokrzepienie i obudzi w nas nadzieję - dodała.

"Zdrowia i pogody ducha"

List od biskupów i życzenia prymasa na Wielki Czwartek Do pomagania... czytaj dalej » Prezydent przypomniał, że w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. - Sto lat temu wzruszeni rodacy witali wolną ojczyznę, jako odradzającą się do nowego życia. Dzisiaj to my jesteśmy odpowiedzialni za niepodległą Polskę. Tworzymy Rzeczpospolitą silną, dla dobra nas samych i następnych pokoleń - powiedział Andrzej Duda.

- Niech czas wielkanocnych świąt i nadchodzącej wiosny będzie dla państwa pełen radości. Zdrowia i pogody ducha - życzyła para prezydencka.

"Musimy łączyć, nie dzielić"

Wielkanocne życzenia Polakom złożył również premier Mateusz Morawiecki.

- Święta Wielkiej Nocy to czas wiary, nadziei i zwycięstwa miłości. To ten moment, gdy nasze myśli kierujemy do bliskich - do tych, których kochamy. Także do tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy - powiedział premier w świątecznym filmie.



To, co nas łączy i to, co wspólne - jak podkreślił - jest najważniejsze. - Chcemy być lepsi, chcemy, by dobro zwyciężyło zło. Tego właśnie uczy nas zmartwychwstały Chrystus. Z tej nauki płynie uniwersalne przesłanie: musimy łączyć, nie dzielić, budować wspólnotę. Tego wszyscy chcemy, być razem i czuć się bezpiecznie - dodał Morawiecki.

Życzenia również dla protestantów

- Niech te nadchodzące święta zmartwychwstania Pana będą dla wszystkich państwa czasem radości, wzmocnienia i pogody ducha. Spędźmy te święta razem, cieszmy się wspólnotą: wspólnotą, która nas łączy. W imieniu całej Rady Ministrów życzę państwu wesołych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Wielkiej Nocy - zwrócił się premier do rodaków.



W piątek premier na Twitterze złożył także osobne życzenia świąteczne ewangelikom i protestantom.

"Ewangelikom i wszystkim protestantom, którzy tak pięknie podkreślają znaczenie Ofiary Jezusa na krzyżu, życzę owocnego i wspólnotowego przeżywania Wielkiego Piątku. Dla polskich Ewangelików to dzień wolny od pracy - świadectwo szacunku dla wielowyznaniowego dziedzictwa RP" - napisał.



Ewangelikom i wszystkim protestantom, którzy tak pięknie podkreślają znaczenie Ofiary Jezusa na krzyżu, życzę owocnego i wspólnotowego przeżywania Wielkiego Piątku. Dla polskich Ewangelików to dzień wolny od pracy - świadectwo szacunku dla wielowyznaniowego dziedzictwa RP. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 30, 2018