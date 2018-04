- Jestem dużo większym fanem świąt Wielkanocy niż Bożego Narodzenia - stwierdził w "Kawie na ławę" TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłanka PO Joanna Kluzik-Rostowska wyznała, że ze Śląska do Warszawy przywiozła zwyczaj "szukania zajączka", czyli wielkanocnego upominku. - U mnie w domu też był zajączek - powiedziała Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu (Nowoczesna), dodając, że Wielkanoc kojarzy się jej przede wszystkim ze "świeżością, otwarciem na nowe". Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski mówił, że w Wielki Piątek trzyma ścisły post, ale w niedzielę wielkanocną następuje w jego domu "rozpasanie kulinarne". Markowi Jakubiakowi (Kukiz'15) święta wielkanocne kojarzą się "z kolorem żółtym", "słońcem za szybą balkonu", wiosną. - Wielkanoc to święta najważniejsze, przez to co przeżywamy - ocenił rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.