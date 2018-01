Video: Fakty po południu

Kajaki, rajdy, parady, ludzie zamknięci w bańce mydlanej....

Łódź, Toruń, Katowice i Częstochowa. Co miasto, to inne atrakcje. Jakie pomysły mają wolontariusze na to, by zachęcić mieszkańców do ofiarności, i by puszki szybko się zapełniały?

»