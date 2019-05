Pierwsze informacje i pierwsze sondaże. Wieczór wyborczy w TVN24 i tvn24.pl





»

W niedzielę 26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w 13 okręgach wyborczych. W TVN24 i tvn24.pl zaprezentujemy sondaże, komentarze i najświeższe informacje. Na wieczór wyborczy zapraszamy w niedzielę od godziny 20.35. O tej samej porze wystartuje też wieczór wyborczy na atenie TVN24 BiS.

Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W Polsce do urn pójdziemy 26 maja, między godziną 7 a 21. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy w nocy z piątku na sobotę.

Oglądaj Wideo: tvn24 Europa wybiera. Czas decyzji. W niedzielę o 20.35 w TVN24

Wieczór wyborczy w TVN24 i tvn24.pl

W niedzielę program specjalny "Europa wybiera" będzie można oglądać w TVN24 od godziny 20.35.

O 21. przedstawimy pierwsze sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Pierwsze podsumowanie i ocenę sondażowego wyniku będą komentować goście Moniki Olejnik, Małgorzaty Łaszcz, Konrada Piaseckiego i Andrzeja Morozowskiego.

Oglądaj Wideo: tvn24 Na wieczór wyborczy zapraszamy w niedzielę od godziny 20.35

Wieczór wyborczy w TVN24BiS

W niedzielę na antenie TVN24 BiS powiemy, jaki będzie nowy Parlament Europejski, która siła będzie miała w nim większość i co to oznacza dla Polski.

W programie wyemitujemy relacje korespondentów TVN24 BiS z najważniejszych stolic Europy, analizy ekspertów i wyniki, które przedstawimy w specjalnym wirtualnym studiu. Pokażemy, jak zmienił się europarlament i gdzie w tych lawach zasiądą polscy eurodeputowani.

Wieczór wyborczy w TVN24 BiS od 20.35 poprowadzą Piotr Kraśko i Michał Sznajder.

Oglądaj Wideo: tvn24bis Wieczór wyborczy w TVN24BiS