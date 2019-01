Timmermans odwiedził Auschwitz. "Tutaj Europa dotarła do krańców piekła"

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans odwiedził we wtorek były niemiecki obóz Auschwitz - podało Muzeum Auschwitz. Polityk w księdze pamiątkowej napisał, że to tu "Europa zgubiła swoje podstawowe wartości, swoje człowieczeństwo". "To tutaj Europa dotarła do najciemniejszych krańców piekła" - podkreślił.

"Gdziekolwiek chodzisz w tym miejscu grozy, głosy szepczą: 'Wysłuchaj nas. Żyliśmy, kochaliśmy, śmialiśmy się. Nie zapomnij o nas. Pamiętaj, by o nas opowiadać. Byliśmy tacy, jak ty'. To właśnie słyszę i czuję. To tutaj Europa dotarła do najciemniejszych krańców piekła. To tutaj Europa zgubiła swoje podstawowe wartości, swoje człowieczeństwo. Nową Europę opartą na podstawowych wartościach i ludzkiej godności zaczęto budować po doświadczeniu tego miejsca" - napisał Frans Timmermans.

"Za Adamowiczem będą tęsknili mieszkańcy miasta, Polacy, ale też cała Europa" - Tragiczne... czytaj dalej » Polityk złożył wieniec przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie Niemcy rozstrzelali tysiące osób. Oddał w ten sposób hołd wszystkim ofiarom obozu.

Ludzkie włosy, buty, walizki, okulary, szczotki

Timmermans, którego w Muzeum powitał wicedyrektor Andrzej Kacorzyk, zwiedził obszerny fragment ekspozycji. Zobaczył między innymi poświęcony zagładzie Żydów blok 4., w którym znajdują się niemieckie fotografie dokumentujące przyjazd transportu Żydów z Węgier, puszki po gazie cyklon B, a także włosy więźniów obozu. W bloku 5. widział osobiste przedmioty więźniów odnalezione po wyzwoleniu obozu. To między innymi buty, walizki, okulary, szczotki, naczynia kuchenne.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zobaczył również blok 3., którego konserwacja możliwa była dzięki funduszom europejskim, a także budynek pierwszej komory gazowej i krematorium w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz I.



Timmermans zwiedził również były obóz Auschwitz II-Birkenau. Obejrzał tam między innymi rampę kolejową, na której Niemcy dokonywali selekcji deportowanych do obozu Żydów i ruiny komory gazowej oraz krematorium II. Zapalił znicz przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu.

Projekty we wsparciu funduszy unijnych

Rzecznik Muzeum Bartosz Bartyzel poinformował, że aktualnie dzięki wsparciu funduszy UE w placówce realizowane są dwa projekty. Gruntownie restaurowany jest stojący tuż za murami byłego obozu Auschwitz I budynek tak zwanego starego teatru.

Siedzibę w nim będzie miało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Otwarcie planowane jest na przyszły rok. Drugi projekt obejmuje stworzenie nowego centrum obsługi zwiedzających. Powstać ma do 2022 roku.

W środę Timmermans spotka się na Uniwersytecie Jagiellońskim z mieszkańcami Krakowa.