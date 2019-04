Uderzenie w kiboli Wisły. Zatrzymany były wiceprezes klubu





Damian D., były wiceprezes klubu Wisła Kraków, jest wśród 16 osób, które zostały zatrzymane we wtorek przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Oprócz niego w ręce policji trafili przywódcy gangu Sharksów, bojówki krakowskiego klubu.

Wtorkowa akcja Centralnego Biura Śledczego Policji to efekt przełomu w śledztwie prowadzonym przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie.

Z informacji portalu tvn24.pl wynika, że śledczym udało się skruszyć zmowę milczenia wysoko postawionych członków gangu Sharksów, czyli bojówki Wisły Kraków.

Wisła Kraków pod władzą Damiana D.

Sharksi to zorganizowana grupa przestępcza stworzona przez kiboli Wisły Kraków. Zajmowali się handlem narkotykami, rozbojami, sutenerstwem. W pewnym momencie przejęli kontrolę nad klubem.

Jak pokazał w ubiegłym roku reportaż "Superwizjera", kibole byli zatrudniani przez Wisłę, swobodnie poruszali się w budynkach klubu, a ludzie związani z gangsterami zajęli w nim eksponowane stanowiska. Jednym z nich był Damian D.

W przeszłości mężczyzna zarządzał siłownią należącą do Pawła M., ps. Misiek, lidera Sharksów. Z dokumentów, które pokazał "Superwizjer" wynikało, że D. był odpowiedzialny za ostrzelanie racami stadionu Wisły podczas meczu z Ruchem Chorzów. Mimo to w 2017 r. został wiceprezesem klubu. Funkcję tę pełnił do lipca 2018 r.

Klubem zarządzał razem z Marzeną Sarapatą. Pod ich rządami Wisła Kraków pogrążyła się w długach i chaosie organizacyjnym. Jeden z najbardziej zasłużonych klubów piłkarskich w Polsce o mało nie upadł.

Zatrzymanie

We wtorek Damian D. został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP. Oprócz niego do aresztu trafili m.in. Michał S., ps. Skopek, który w ostatnim okresie próbował przejąć władzę w gangu Sharksów, Piotr K., ps. Piotrunio, a także Łukasz Sz., powiązany z kibolami Lechii Gdańsk oraz jeden z liderów Jude Gangu, bojówki kiboli Cracovii.

Wszystkim ma zostać postawiony zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami na dużą skalę oraz inne przestępstwa.

To kolejne uderzenie CBŚP w kiboli Wisły. W maju 2018 r. do aresztu trafiło kilkadziesiąt osób związanych z krakowskim klubem oraz powiązanych z nimi kiboli Ruchu Chorzów, m.in. Grzegorz Z., ps. Zielak, który usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Inny z liderów Sharksów Paweł M., ps. Misiek uciekł na dwa dni przed policyjną akcją do Włoch. Został zatrzymany i przewieziony do Polski w październiku 2018 r.