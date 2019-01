Salvini: Polska i Włochy będą bohaterami nowej europejskiej wiosny

Wicepremier, szef MSW Włoch Matteo Salvini spotkał się w środę z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. Jak zapowiedział po spotkaniu włoski wicepremier, "Europa, która powstanie od czerwca, poprowadzi nas wszystkich w innym rytmie". Salvini ma też w planach spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim.

W spotkaniu z Salvinim - oprócz Brudzińskiego - brała udział także wiceminister Renata Szczęch.



Trwa spotkanie ministra @jbrudzinski i wiceminister Renaty Szczęch z wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych Włoch @matteosalvinimi. pic.twitter.com/dYsNwMpmJf — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 9 stycznia 2019

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu szef MSWiA poinformował, że jest ono "kontynuacją tych rozmów, które już kilkakrotnie od momentu objęcia przez niego stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji z panem Salvinim przeprowadzał".

Dodał, że środowe spotkanie "było poświęcone głównie tematom, które w sposób oczywisty, istotny dotykają resortów, którym szefują".

- Obszary, które udało nam się poruszyć, to między innymi współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i zwalczanie przestępczości zorganizowanej – oświadczył Brudziński. Przekazał m.in., że ustanowiony został oficer łącznikowy polskiej policji w Rzymie.

"Dotykaliśmy tematów związanych z migracją"

Trzaskowski: Orban i Salvini wycofują się z niektórych decyzji, PiS nie Sojusz z Ligą... czytaj dalej » Jak mówił Brudziński, "zarówno Włochy, jak i Polska to kraje zewnętrzne Unii Europejskiej, mamy podobne problemy, podobne doświadczenia przy uwzględnieniu oczywistych różnic".

- Dotykaliśmy tematów związanych z migracją, również tą migracją nielegalną. Omawialiśmy sytuację, jaka ma miejsce w państwach Afryki Północnej, w krajach Bliskiego Wschodu - dodał.

Podkreślał też, że "zdaniem Polski dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejszą jest pomoc na miejscu, czyli w tym miejscu, gdzie obywateli tych państw dotyka realna tragedia".

Dodał, że polski rząd z każdym rokiem zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną i rozwojową. - W samym roku 2017 ta pomoc była sześciokrotnie wyższa niż w 2015 roku i wynosiła w sumie 174 mln złotych. Razem z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld złotych i ta strategia była konsekwentnie realizowana również w 2018 roku - powiedział szef MSWiA.

Minister Brudziński poinformował, że podczas spotkania rozmawiano także o ujednoliceniu przepisów o udziale asysty wojskowej z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego przy okazji uroczystości patriotycznych, m.in. na polskim cmentarzu na Monte Cassino.

- W sposób szczególny chciałbym panu premierowi (Matteo Salviniemu - red.) podziękować, zanim zdążyłem dokończyć tę moją prośbę, propozycję, to już usłyszałem od pana premiera, że temat załatwiony - powiedział.

"Europa, która powstanie od czerwca, poprowadzi nas wszystkich w innym rytmie"

Spotkanie Kaczyński - Salvini w Warszawie Do Polski... czytaj dalej » Włoski wicepremier po spotkaniu z Brudzińskim wskazał, że Polskę i Włochy łączą "wspólne wartości, dotyczące rodziny, rozwoju, wzrostu". Poinformował jednocześnie, że "powstanie wspólny plan działania, który zasili Europę w nową krew, nową siłę, energię".

- Ponieważ w Europie przez lata dominowała oś francusko-niemiecka, my zmierzamy do nowej równowagi, nowej energii - mówił.

Jak ocenił, "w tym sensie Polska i Włochy będą bohaterami tej nowej europejskiej wiosny, tego odrodzenia prawdziwych europejskich wartości, gdzie będzie mniej finansów, mniej biurokracji, więcej pracy i więcej rodziny, a przede wszystkim więcej bezpieczeństwa".

Salvini zauważył, że "wspaniały naród polski (...) mówił o tym, że Europa musi wrócić do swojej tożsamości, do swoich korzeni judeochrześcijańskich, a to w Brukseli się neguje w sposób szalony, neguje się wartości rodziny".

- Europa, która powstanie od czerwca, poprowadzi nas wszystkich w innym rytmie i w innym kierunku, niż ta Europa, która dziś zarządzana jest przez biurokratów - powiedział wicepremier Włoch.

Jego zdaniem, "państwa muszą być w stanie chronić własne granice i własnych obywateli bez ingerencji z zewnątrz". - Stąd odmowa podpisania porozumienia Global Compact w sprawie migracji ze strony zarówno Włoch, jak i Polski" - wyjaśnił Salvini.

Źródło: PAP / PAP/Jakub Kamiński Salvini złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza

Dalszy plan wizyty

Siemoniak: Kaczyński igra z ogniem, spotykając się z Salvinim Matteo Salvini to... czytaj dalej » Następnie, o godzinie 13. włoski wicepremier złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Towarzyszył mu minister Brudziński oraz senator Anna Maria Anders, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.

Na 13.30 w Ambasadzie Włoch zaplanowano spotkanie Salviniego z włoskimi przedsiębiorcami działającymi w Polsce.

Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim odbędzie się w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej o godzinie 15 i ma potrwać około półtorej godziny.

O godz. 16.45 przewidziano konferencję prasową Matteo Salviniego w Ambasadzie Włoch. O godzinie 18. wicepremier odleci z Warszawy.

Temat rozmów nieznany

Przed tygodniem włoska "La Repubblica" informując, że w Warszawie Salvini spotka się z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim pisała, że głównym tematem ich rozmów ma być zawarcie porozumienia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek nie potwierdziła jednak informacji, że rozmowy mają dotyczyć wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Tematem rozmów - będą sprawy interesujące dla obydwu stron - zarówno polskiej, jak i włoskiej - podkreśliła.

Mówił, że zajęcie Krymu jest legalne. Teraz Salvini przyjeżdża do Kaczyńskiego Czy Polska i... czytaj dalej » Szef MSZ Jacek Czaputowicz ocenił w sobotę, że spotkanie Salviniego z Kaczyńskim świadczy o pewnych specjalnych relacjach. - Prezes Jarosław Kaczyński reprezentuje polską partię i w tym kontekście to spotkanie jest uzasadnione i potrzebne - mówił minister w radiu RMF FM.

- To jest spotkanie na najwyższym szczeblu. Jeśli prezes Kaczyński przyjmuje polityka, to też świadczy o pewnych specjalnych relacjach, więc tak my to postrzegamy - dodał.

"Zbyt bliski przyjaciel Moskwy"

Salvini jest wicepremierem i szefem MSW w rządzie Giuseppe Contego, który został zaprzysiężony w czerwcu 2018 roku. Wśród włoskich polityków Salvini budzi największe i zawsze skrajne emocje. Jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjmowania uchodźców. Krytycznie wypowiada się na temat Unii Europejskiej.

"La Repubblica" przypomina też, że szef włoskiego MSW uważany jest za "zbyt bliskiego przyjaciela Moskwy".

Liga pod jego przywództwem jest pierwszym ugrupowaniem w kraju i cieszy się poparciem ponad 30 procent Włochów. Jak zauważają komentatorzy, jest to ogromny skok dla partii, która w wyborach w marcu zeszłego roku otrzymała 17 procent głosów. W ciągu kilku miesięcy od wejścia do rządu, w którym Salvini jest dominującą osobowością, Liga prawie podwoiła swój kapitał zaufania.