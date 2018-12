"Ludzka głowa, obcięta przez bandytów, w pobliżu mojego domu". O jakiej zbrodni mówił Zieliński?

Policjanci pilnowali okolic domu wiceministra Jarosława Zielińskiego, gdyż - jak sam tłumaczył - "jakiś czas temu, w pobliżu znaleziono ludzką głowę, obciętą przez bandytów". Sprawdziliśmy, jaką zbrodnię wiceszef MSWiA mógł mieć na myśli. Trafiliśmy tylko na jedno podobne zdarzenie: sprzed ponad 20 lat. Obciętą głowę znaleziono 239 kilometrów od domu wiceministra.

Gdy media ujawniły, że znajdującej się w podsuwalskiej wsi posesji wiceministra Jarosława Zielińskiego przez całą dobę i cały rok pilnuje radiowóz, Zieliński udzielił wywiadu tygodnikowi "Sieci".

- Dla zobrazowania sytuacji wystarczy wspomnieć, że jakiś czas temu w pobliżu mojego domu znaleziono ludzką głowę obciętą przez bandytów w wyniku brutalnego zabójstwa - tak wiceminister nadzorujący policję uzasadniał obecność funkcjonariuszy.

"Proszę do policji"

Co ciekawe, sytuację z radiowozem stojącym przed domem wiceministra inaczej tłumaczyli w oficjalnych wypowiedziach sami policjanci.

"Jest to trasa, którą codziennie w kierunku granicy z Litwą zmierzają tysiące samochodów, w tym ogromna liczba tirów. W związku z tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zagrożenia, takie jak przemyt substancji zabronionych oraz kradzionych pojazdów czy kradzieże towarów z zaparkowanych tirów, wymagają stałych patroli policji w tym rejonie, aby było bezpiecznie" - brzmiało wyjaśnienie Komendy Głównej Policji.

Postanowiliśmy jednak sprawdzić, o jakiej zbrodni mówił w wywiadzie dla "Sieci" wiceminister Zieliński. Wysłaliśmy pytania do biura prasowego resortu spraw wewnętrznych i administracji. Chcieliśmy przede wszystkim się dowiedzieć, kiedy doszło do wspomnianej zbrodni.

- Z tymi pytaniami odsyłam do policji - odpowiedziała dyrektor Małgorzata Woźniak z biura prasowego. Mimo próśb o podanie choćby roku, w którym miało się wydarzyć to morderstwo, dyrektor powtarzała: - Proszę do policji.

Enigmatyczne odpowiedzi



Tyle że w biurze prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nie znaleźliśmy konkretnych odpowiedzi. "Informuję, że takie zdarzenie rzeczywiście miało miejsce i zbrodnią tą zajmowały się odpowiednie organy ścigania" - tak brzmi pełna treść pierwszego e-maila, jaki otrzymaliśmy z podlaskiej policji.

Znów poprosiliśmy o wskazanie choćby roku, w którym doszło do tak okrutnego zabójstwa w pobliżu domu wiceministra Zielińskiego.

"Udzielona Panu odpowiedź pozostaje w granicach kompetencji Policji. Właściwą formą prowadzonego postępowania dla zbrodni jest śledztwo. Gospodarzem takiego postępowania jest prokurator i w związku z tym pytania dotyczące okoliczności tej zbrodni, jak też samego śledztwa, proszę kierować do prokuratury" - tak brzmiała odpowiedź na pytanie o to, kiedy doszło do zbrodni i która prokuratura się nią zajmuje.

Zbrodnia sprzed 20 lat

O "odciętą głowę" pytaliśmy też nieoficjalnie policjantów, którzy odpowiadają za ściganie najpoważniejszych przestępstw w białostockiej komendzie.

- Nikt nie wie, o co chodzi, na pewno aktualnie nie ma takiej sprawy - odpowiedziało nam dwóch funkcjonariuszy, prosząc o zachowanie anonimowości.

Po kilku dniach jeden z nich skontaktował się ponownie z naszą redakcją. - Zdarzenie, które może do tego opisu pasować, miało miejsce w 1999 roku. Żadnego innego podobnego nikt sobie nie przypomina - poinformowało nasze źródło.

- Taką sprawę mieliśmy 20 lat temu - potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz.

Szczątki w jeziorze



Z archiwalnych depesz Polskiej Agencji Prasowej wynika, że w 1999 roku porwano Tomasza S. z suwalskiego półświatka, "potem go zastrzelono, a poćwiartowane zwłoki przestępcy wrzucili w reklamówkach do jeziora Pluszne koło Olsztynka" w województwie warmińsko-mazurskim. Mężczyzna miał zginąć, bo inny suwalski gangster podejrzewał, że podłożył pod jego auto bombę. Za tę śmierć sąd skazał dwie osoby: jedną na karę dożywocia, a drugą na dziesięć lat więzienia.

Jak się jednak okazało po 15 latach, do zabicia Tomasza S. przyznał się ktoś inny (Wiesław S.) i wskazał miejsce ukrycia jego zwłok nie w jeziorze, a w lesie niedaleko pobliskiej miejscowości Pluski. Sąd Najwyższy uznał wyrok za pomyłkę sądową i uchylił go. Sprawa nie ma sądowego finału - po skardze kasacyjnej Sąd Najwyższy zdecydował, że proces musi toczyć się od nowa.

Znów wyłowili szczątki w reklamówkach. Zwrot w sprawie "pomylonego zabójstwa" Nurkowie wyłowili... czytaj dalej » Według badań zleconych przez prokuraturę, odnalezione w 1999 roku w warmińsko-mazurskim jeziorze Pluszne fragmenty zwłok należały do zaginionego w latach 90. ubiegłego wieku mężczyzny o pseudonimie Bocian. Był on postacią znaną w olsztyńskim półświatku, członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która wymuszała haracze, kradła auta, prowadziła agencje towarzyskie.

Brak odpowiedzi

Zadaliśmy pytanie Małgorzacie Woźniak z MSWiA, czy wiceminister Zieliński, wspominając o "obciętej ludzkiej głowie", mówił o tej sprawie. Sprawie sprzed 20 lat, która rozegrała się około 240 kilometrów od jego posesji.

- Proszę z pytaniami do policji - odpowiedziała dyrektor Woźniak.

Rzecznik prasowy podlaskiej policji nadkomisarz Tomasz Krupa przestał odbierać telefon.

Ludzkie szczątki znaleziono niemal 240 kilometrów od domu wiceministra Zielińskiego

Autor: Robert Zieliński (r.zielinski@tvn.pl)