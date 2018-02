Video: tvn24

Apel Stowarzyszenia "Iustitia"

02.04 | Stowarzyszenie "Iustitia" zaapelowało do sędziów, by nie zasiadali w Krajowej Radzie Sądownictwa w przypadku uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie przewidujących, że ich wyboru do Rady będzie dokonywał Sejm. Zwróciło się także do sędziów delegowanych do pracy w ministerstwie sprawiedliwości, by powrócili do orzekania.

»