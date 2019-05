Adam Bielan w "Rozmowie Piaseckiego" od godziny 7.30 w TVN24 i na tvn24.pl

Video: tvn24 Grzegorz Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego"27.05 | Trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, ale trzeba też wiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Musimy zrobić dużo więcej - zgoda. Mamy na to cztery, pięć miesięcy - stwierdził w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl lider PO Grzegorz Schetyna, odnosząc się do niepełnych jeszcze wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. - To nie były wybory europejskie, to były pierwsze wybory całościowe - dodał. zobacz więcej wideo »