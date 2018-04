Wokół zawetowania przez prezydenta Polski ustawy degradacyjnej toczyła się dyskusja w programie Piotra Marciniaka "Babilon". - To jest naprawdę proste i bardzo prymitywne zdegradować kogoś i uznać, że nie zasługuje na miano generała - przekonywała Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska). I dodała, że ci, którzy byli katami, w większości już dawno nie żyją. - To jest typowy przypadek ścigania duchów. My nie potrzebujemy w Polsce pogromców duchów, ale władzy, która rozwiązuje problemy – mówiła z kolei Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna). Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS) apelowała, by nie konfliktować prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością.