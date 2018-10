Synod biskupów w Watykanie: nadużycia przeszkodą dla misji Kościoła

Czyny wykorzystywania seksualnego stanowią "poważną przeszkodę dla misji" Kościoła - to stwierdzenie znalazło się w dokumencie końcowym synodu biskupów na temat młodzieży, opublikowanym w sobotę. Mowa jest też o towarzyszeniu w wierze osobom homoseksualnym. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki, podsumowując obrady synodu, podkreślił, że Kościół musi stworzyć miejsca, gdzie młodzi ludzie będą się czuć jak w domu.

W obszernym dokumencie liczącym 60 stron i 167 punktów i przyjętym w sobotnich głosowaniach, jest fragment z podtytułem: "Ujawnienie prawdy i prośba o przebaczenie".

Na zakończenie synodu papież i biskupi wzięli udział w imprezie zorganizowanej przez młodzież. Podsumowaniem spotkania z muzyką, tańcem i poezji było wystąpienie kardynała Lorenzo Baldisseriego na pianinie.

"Stanowcze zaangażowanie na rzecz przyjęcia rygorystycznych kroków prewencji"

W dokumencie podkreślono "różne rodzaje nadużyć popełnionych przez niektórych biskupów, księży, duchownych i świeckich powodują w tych, którzy są ich ofiarami, a wśród nich w wielu młodych ludziach, cierpienia, które mogą trwać całe życie i na które żadna skrucha nie może być lekarstwem".

Franciszek: przyjmowanie migrantów to nakaz biblijny. Wśród gości papieża Martin Scorsese Sianie nienawiści... czytaj dalej » "Zjawisko to jest rozpowszechnione w społeczeństwie, dotyczy także Kościoła i stanowi poważną przeszkodę dla jego misji" - dodano. "Synod potwierdza stanowcze zaangażowanie na rzecz przyjęcia rygorystycznych kroków prewencji, które zapobiegną powtórzeniu się nadużyć" - głosi dokument. Wśród nich wymieniono odpowiedni dobór i kształcenie osób odpowiedzialnych za edukację.

Zaznaczono w nim, że istnieją różne rodzaje nadużyć: "władzy, ekonomiczne, sumienia, seksualne". Wszystkie, stwierdzili ojcowie synodalni, należy "wykorzenić". Ponadto zwraca się uwagę na konieczność sprzeciwiania się "brakowi odpowiedzialności i przejrzystości, z jakim podchodzono do wielu przypadków".

Są także słowa wdzięczności wobec tych, którzy "mieli odwagę ujawnienia wyrządzonego zła", gdyż "pomagają oni Kościołowi uświadomić sobie to, co się stało, oraz potrzebę zdecydowanej reakcji".

"Synod zachęca do tego, by parafia była domem"

Po zakończeniu obrad synodu i ogłoszeniu jego obszernego dokumentu końcowego w sobotę wieczorem, metropolita poznański zwrócił uwagę na przesłanie dotyczące tego, jakie ma być duszpasterstwo młodzieży.

Papież, tęczowy krzyż i manipulacje internautów Na jednym zdjęciu... czytaj dalej » - Chodzi o to, by całe duszpasterstwo było przepełnione pragnieniem powołaniowym, by pomagało ono każdemu w odkryciu jego powołania życiowego - zauważył arcybiskup Gądecki.

Stwierdził następnie, że "ważne jest, by powstawały miejsca dedykowane młodym ludziom, miejsca gdzie mogą rozwijać swoje talenty, spędzać czas i być podmiotami, a nie przedmiotami duszpasterstwa".

- Wiąże się to też z pracą, która sprawia, że jedni młodzi mogą być misjonarzami innych młodych, rozumiejąc ich i jednocześnie im pomagając - dodał.

- Synod zachęca do tego, by parafia była domem. Chodzi o to, by nie zamykać drzwi salek parafialnych, lecz dbać o to, by one istniały, by były przygotowane do przyjęcia młodych ludzi, by młodzi ludzie tam się spotykali i by czuli się tam dobrze - zaznaczył abp Gądecki.

Największe podziały w temacie otwarcia wobec osób homoseksualnych

W dokumencie końcowym synodu mowa jest też o osobach homoseksualnych, choć jak zauważono, nie pada sformułowanie LGBT, jakie znalazło się w dokumencie roboczym obrad synodu. Końcowy dokument stwierdza, że "istnieją już w wielu wspólnotach chrześcijańskich drogi towarzyszenia w wierze osobom homoseksualnym".

Papież "cierpi z powodu powolności postępowań w sprawach pedofilii" Ofiary pedofilii... czytaj dalej » "Synod zaleca krzewienie takich dróg" - głosi dokument, w którym podsumowano 25-dniowe obrady biskupów z całego świata. "Na tych drogach osobom tym pomaga się odczytać własną historię i przyłączyć się w wolności i z odpowiedzialnością do wezwania z chrztu, uznać pragnienie przynależności i wniesienia wkładu do życia wspólnoty, rozpoznać najlepsze formy, by to zrealizować" - dodano.

"W ten sposób pomaga się każdemu młodemu człowiekowi, nie pomijając nikogo, włączyć coraz bardziej wymiar seksualny w swoją osobowość" - zapisano w jednym z punktów dokumentu końcowego synodu.

Położony został też nacisk na to, że Bóg, a zatem i Kościół kocha każdą osobę i zapewniono o zaangażowaniu przeciwko wszelkiej dyskryminacji i przemocy na tle seksualnym.

Biskupi położyli nacisk na potrzebę "pogłębionej antropologicznej, teologicznej i duszpasterskiej" analizy kwestii związanych z cielesnością i seksualnością, w tym także "różnic i zgody między męską i kobiecą" oraz skłonności seksualnych.

Watykaniści odnotowują, że punkt na temat duszpasterskiego otwarcia wobec osób homoseksualnych wywołał największe podziały wśród biskupów w czasie głosowań. Został on przyjęty 178 głosami przy 65 głosach sprzeciwu. To największa liczba głosów oddanych na "nie".

Kobiety, internet i migracja

Ponadto ojcowie synodalni przyznali, że Kościół musi dokonać refleksji nad sytuacją i rolą kobiet, a wymaga to "odważnego nawrócenia kulturowego oraz zmian w codziennej praktyce duszpasterskiej". Odnotowano postulat przyznania kobietom odpowiedzialnych ról i ich udziału w procesach decyzyjnych w Kościele. Zadanie te zostało określone jako "obowiązek" wynikający z poczucia "sprawiedliwości".

Papież kanonizował Pawła VI i arcybiskupa Romero Dziesiątki... czytaj dalej » Przeanalizowano też aspekt "ciemnej strony" internetu, gdzie jak zauważono jest też "obszar samotności, manipulacji, wyzysku i przemocy aż do skrajnego przypadku tzw. dark web" oraz "nowych form przemocy rozpowszechniających się w mediach społecznościowych". Internet to także kanał rozpowszechniania pornografii i wyzysku w celach seksualnych oraz hazardu - głosi dokument synodalny.

W tekście mowa jest o ryzyku popadnięcia w uzależnienie od mediów cyfrowych oraz "utraty kontaktu z rzeczywistością".

Poruszona została także kwestia migracji. Jak zaznaczono w jednym z punktów, w niektórych krajach, gdzie przybywają migranci zjawisko to "wywołuje alarm i strach, często podsycane i wykorzystywane dla celów politycznych".

"W ten sposób szerzy się mentalność ksenofobiczna i postawa zamknięcia", na co "należy zdecydowanie reagować" - napisano w podsumowaniu.

Młodzi doświadczają "form wykluczenia i marginalizacji"

Uczestnicy synodu stwierdzili, że "młodzi potrzebują świętych, którzy ukształtują innych świętych". Wyrażono też przekonanie o tym, że Kościół musi bardziej otworzyć się na młodzież i wsłuchiwać się w jej głos. Młodzi ludzie, podkreślono, chcą być "wysłuchani, docenieni i wspierani".

Uczestnicy synodu wyrazili ubolewanie, że młodzi ludzie doświadczają "form wykluczenia i marginalizacji".

Jednocześnie, jak zauważono, wielu młodych ludzi opuściło Kościół, bo "nie znaleźli w nim świętości, lecz przeciętność, zarozumiałość, podziały i zepsucie".

Wszystkie punkty dokumentu zostały przyjęte wymaganą większością dwóch trzecich głosów.