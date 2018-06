Wassermann o sprawie Pięty: niczego się nie boję

Foto: tvn24 Video: tvn24

Kukiz o sprawie Pięty: to jest zadanie dla służb

04.06.| Tu jest przedziwna sytuacja. Skoro ta cała rzecz trwa dosyć długo, to pojawia się pytanie: czy poseł Pięta wypełniał ten certyfikat bezpieczeństwa już w trakcie tej swojej znajomości - mówił Kukiz. - Ciekawe jest, dlaczego służby się tym nie zainteresowały. Dlaczego gazeta była szybsza niż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy wyjaśnianiu tego typu sprawy? - podkreślił. - Jeżeli jest to poseł, który posiada certyfikat bezpieczeństwa, jest dopuszczony do informacji tajnych, niejawnych, poufnych, to z całą pewnością jest to zadanie dla służb - ocenił Kukiz.

