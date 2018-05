"Pilnujcie tej małpki. Na niej jest pamięć Powstania Warszawskiego"

Foto: Paweł Supernak / PAP Video: tvn24

Biskup Pieronek o proteście w Sejmie: to manifestacja...

15.05 | Wytrwajcie do końca. To jest rzecz, która się wam należy. Nie tak jak tym, którym była pani premier mówiła: "to się im należy". Wam się należy to, czego żądacie - mówił w "Kropce nad i" biskup Tadeusz Pieronek. Odniósł się do trwającego protestu opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych w Sejmie.

»