Foto: tvn24 Video: tvn24

Sławków walczy ze smogiem

29. 03 | Zlikwidują straż miejską, w zamian będą walczyć ze smogiem. Burmistrz śląskiego Sławkowa szykuje się do rozwiązania formacji, by za oszczędzone pieniądze między innymi walczyć z trującym dymem. To już kolejna straż miejska, która zniknie z mapy Polski. W ciągu tylko ostatnich pięciu lat, miasta zdecydowały się na likwidację ponad 60 straży miejskich i gminnych. I to pewnie nie koniec.

»