Wałęsa podtrzymuje swoje słowa: Putin to bardzo mądry człowiek

Podtrzymuję wszystko, co powiedziałem. Zrobiłem to celowo, wiem, dokąd zmierzam - powiedział w rozmowie z TVN24 Lech Wałęsa. Były prezydent odniósł się w ten sposób do swojej wypowiedzi dla rosyjskiej agencji informacyjnej Ria Novosti. Opublikowała ona rozmowę z Wałęsą, który nazwał w niej Władimira Putina "mądrym człowiekiem".

- (Władimir Putin to - red.) bardzo mądry człowiek, naprawdę ustawia całą Europę i świat tak, jak chce - powtórzył w rozmowie z TVN24 Lech Wałęsa. - To, co powiedziałem, wszystko podtrzymuję. Zrobiłem to celowo, przemyślanie, ja naprawdę wiem, dokąd zmierzam - zaznaczył.

- Z Rosjanami trzeba umieć rozmawiać, trzeba rozumieć Rosję, żeby robić z nią interesy. Dziś nie potrafimy (wraku prezydenckiego - red.) samolotu sprowadzić, a ja wojska (rosyjskie z Polski - red.) wyprowadziłem na przykład - ocenił były prezydent. "Czekamy na przeprosiny". Wałęsa: wszystko, co powiedziałem, polega na prawdzie Czekamy na... czytaj dalej »

Wałęsa dla rosyjskich mediów

W wywiadzie opublikowanym w serwisie agencji Ria Novosti, i cytowany m.in. przez portal Sputnik będący tubą propagandową Kremla poza granicami Rosji, były prezydent RP stwierdził, że gdyby miał zaproszenie do Rosji, to by do niej pojechał. "Nie mam żadnych przeciwwskazań. Bardzo bym chciał, bo uważam Putina za mądrego człowieka, tylko któremu nie dostarczają argumentów, takich trochę innych" - powiedział Wałęsa.

O gotowości do spotkania z prezydentem Rosji Wałęsa mówił już miesiąc temu w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. "Na pewno bym go przekonał do dobrych ruchów w sprawie Ukrainy, tak jak kiedyś przekonałem Jelcyna" - stwierdził w rozmowie z portalem.

W wywiadzie dla Ria Novosti Wałęsa dodał też, że nie podoba mu się polityka polskiego rządu względem Stanów Zjednoczonych.

Na stwierdzenie, że Ameryka to "oczywiście duży i silny kraj, ale ona jest daleko", były prezydent odparł: "Oczywiście! Dlatego mi się to nie podoba. Dlatego mówię: 'nie kłóćmy się z Rosją, bo ci trzeci na nas zarabiają'. My musimy znaleźć rozwiązanie. Musimy ustąpić jeden drugiemu na miarę wielkości. Zrozumieć, a wtedy będziemy razem robić naprawdę dobrą politykę. I nam bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku".

Na uwagę dziennikarza, że "Nowy Jork to jest taka wasza Mekka", Wałęsa odpowiedział: "Mi się to nie podoba. Przecież Pan wie. Nie podoba mi się polityka mojego rządu, występuję przeciwko niemu".