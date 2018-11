Wałęsa z Kaczyńskim nie podali sobie ręki. "Jest mój wielki błąd i pomyłka". "I mój"

Na korytarzu w sądzie w Gdańsku, przed czwartkową rozprawą, były prezydent Lech Wałęsa i prezes PiS Jarosław Kaczyński stali obok siebie przez około 10 minut. Nie podali sobie rąk. Obaj stwierdzili natomiast, że są nawzajem swoim "wielkim błędem i pomyłką".

Proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego rozpoczął się w marcu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Jednak dopiero w czwartek Kaczyński i Lech Wałęsa spotkali się osobiście.

Stali obok siebie przez około 10 minut przed salą rozpraw, ale nie podali sobie rąk.

Zwolennicy Wałęsy skandowali jego imię. - Mamy do czynienia z grupą awanturników, którzy zakłócają pracę sądu - skomentował Kaczyński.

Kaczyński i Wałęsa - wymiana zdań na korytarzu sądu

Na uwagę dziennikarza, że chyba dawno nie mieli okazji stać blisko siebie, Kaczyński odpowiedział: nie ukrywam, że nie jest to dla mnie sytuacja miła.



- A dla mnie bardzo miła, bo jest mój wielki błąd i pomyłka - stwierdził Wałęsa



- I mój wielki błąd i pomyłka. I wstyd - odparł prezes PiS.



Na pytanie, czy były momenty, kiedy im się dobrze pracowało, Wałęsa powiedział, że "kiedy wykonywali [bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy - red.] moje polecenia, to byli świetni, ale jak zaczęli się usamodzielniać to zaczęli robić, to, co widzicie".

"To najpiękniejszy dowód na to, że to nie pan jest sam, panie prezydencie" Lech Wałęsa... czytaj dalej » Kaczyński odparł, że nie ma zamiaru rozmawiać "na tym poziomie". - To jest inna kultura - dodał.

Wałęsa przyszedł do sądu w koszulce z napisem "Konstytucja". Gdy Kaczyński zareagował na to pobłażliwym uśmiechem, stojący w tłumie mężczyzna zapytał: czemu pan się śmieje, panie Jarku? - Najlepiej, żeby pan w ogóle nic nie mówił - powiedział Kaczyński. Pytał policjantów, czemu nie interweniują.

Na początku rozprawy adwokat szefa PiS skarżył się, że na korytarzu jego klient został źle potraktowany.

Wyrok w procesie ma zapaść 6 grudnia.

Wpisy Wałęsy

Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin i wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne za wpisy Wałęsy na Facebooku od czerwca do września 2016 roku.

W pozwie zawarto, że ze strony byłego prezydenta padły zarzuty, iż: "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r.". Kaczyński domaga się, by Wałęsa wycofał się z tych słów i przyznał, że były to zarzuty "bezprawne i nieprawdziwe". Chce także przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy i zrównoważony psychicznie" oraz za to, że wydał polecenie "wrobienia" Wałęsy i przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Wałęsa wniósł o oddalenie pozwu.