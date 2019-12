"CBA zapukało do domu i takie małe przeszukanie sobie zrobili". Sędziowie pod lupą władzy

Waldemar Żurek, Paweł Juszczyszyn i Alina Czubieniak, czyli sędziowie na celowniku władzy. "Czarno na białym" pokaże historie tych trojga sędziów i to, jakie konsekwencje spotkały ich za działania niewygodne dla władzy. Czy obywatele mogą liczyć na sprawiedliwy sąd, jeśli inni sędziowie będą orzekać pod taką presją? Magazyn "Czarno na białym" o godzinie 20.30 w TVN24.

Bardzo głośną w ostatnich dniach historię Pawła Juszczyszyna, sędziego z Olsztyna przedstawi w swoim materiale Jacek Smaruj.

Sędzia, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada, zażądał ujawnienia list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa w związku ze sprawą, którą rozstrzygał. Decyzja ta nie spodobała się ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, a gdy sędzia oświadczył, że sędziowie nie mogą bać się polityków, zaczęły się jego problemy. Został odwołany z delegacji, wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne i zawieszono go w wykonywaniu obowiązków sędziowskich.

W programie także historia sędzi z Gorzowa Wielkopolskiego, Aliny Czubieniak, która jako pierwsza sędzia została prawomocnie skazana przez nową Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powodem była jej decyzja o uchyleniu aresztu dla upośledzonego umysłowo mężczyzny, któremu nie wyznaczono obrońcy. Przez 35 lat jej sędziowskiej kariery nie było żadnych zastrzeżeń ani wątpliwości co do jej pracy. W tym wypadku, po interwencji ministerstwa sprawiedliwości, postępowanie jednak wszczęto. Szczegóły sprawy przedstawi w swoim reportażu Artur Warcholiński.



Ostatni reportaż dotyczy sędziego Waldemara Żurka, z którym rozmawiała Marta Gordziewicz. To sędzia niewygodny dla władzy, bo od początku wskazujący, że wprowadzane przez nią zmiany w wymiarze sprawiedliwości godzą w niezależność sądów. Za to, że ma odwagę głośno o tym mówić, Waldemar Żurek płaci coraz wyższą cenę. Ma już - jak twierdzi - 13 adwokatów, którzy zajmują się toczącymi się wobec niego sprawami. Sędzia znalazł się pod lupą rzecznika dyscyplinarnego, skarbówki, prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które - jak pokażemy - bardzo skrupulatnie badało m.in. losy traktora, jaki sędzia sprzedał drwalowi.

