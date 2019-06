Paruch: prezes Kaczyński w sprawie krakowskich prawników zadziałał błyskawicznie





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Waldemar Paruch i Ryszard Bugaj w "Kropce nad i" o sprawie krakowskich prawników

- To jest próba wykorzystania aparatu prawnego w sposób niezgodny z dobrymi standardami - ocenił w "Kropce nad i" ekonomista, profesor Ryszard Bugaj. Odniósł się do tego, że ministerstwo sprawiedliwości chciało pozwać profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z ich krytyczną opinią dotyczącą noweli Kodeksu karnego. - Jest prezes Jarosław Kaczyński, który racjonalizuje bardzo wiele decyzji politycznych. W tym przypadku zadziałał błyskawicznie i sprawa została zablokowana - mówił prof. Waldemar Paruch, politolog, doradca premiera i szef Centrum Analiz Strategicznych.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że w poniedziałek złoży pozew przeciwko profesorom i doktorom Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy opracowali krytyczną analizę nowelizacji Kodeksu karnego. Ich zdaniem zawarte w noweli przepisy antykorupcyjne mogą nie mieć zastosowania do osób zarządzających największymi, strategicznymi spółkami handlowymi Skarbu Państwa. Według resortu sprawiedliwości opinia ta "jest nieprawdziwa, jest kłamstwem".

W poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapewnił, że nie będzie pozwu przeciwko Krakowskiemu Instytutowi Prawa Karnego. Natomiast instytut oświadczył w poniedziałek, że rozważa możliwość skierowania pozwu z żądaniem sprostowania nieprawdziwych informacji podawanych przez ministerstwo sprawiedliwości i zaniechania naruszania dóbr osobistych naukowców.

Bugaj: są pomysły, aby wykorzystywać wymiar sprawiedliwości w celach politycznych

O tej sytuacji dyskutowali w "Kropce nad i" ekonomista, prof. Ryszard Bugaj i prof. Waldemar Paruch, politolog, doradca premiera i szef Centrum Analiz Strategicznych.

Ministerstwo chciało pozwać naukowców, teraz oni rozważają pozwanie ministerstwa Krakowski... czytaj dalej » Bugaj stwierdził, że być może "jakaś interpretacja dokumentu tych profesorów i doktorów mogłaby prowadzić do tego, że oni nietrafnie rekonstruują fakty, ale pomysł, żeby wziąć ich do sądu, oskarżyć ich, świadczy o tym, że są pomysły autorytarne, że są pomysły, aby wykorzystywać wymiar sprawiedliwości w celach politycznych po jakąś interpretację". - Takich rzeczy mamy sporo i to jest niepokojące - dodał.

- To jest próba wykorzystania aparatu prawnego w sposób niezgodny z dobrymi standardami - podkreślił.

Paruch: prezes Kaczyński w tym przypadku zadziałał błyskawicznie

Sprawę komentował również prof. Waldemar Paruch.

- Pomysł nie został zrealizowany, reakcja była błyskawiczna, pomysł był oczywiście błędny, nie mam tu żadnych wątpliwości - ocenił.

- Ale jest jeszcze druga strona medalu: w przeróżnych tak zwanych ekspertyzach pojawiają się tak dziwne opinie, tak dziwne przeinterpretowywania faktów, że niekiedy trudno je uznać za ekspertyzy - stwierdził politolog.

Na uwagę, że do rozstrzygania tego rodzaju spraw nie jest potrzebny wymiar sprawiedliwości, Paruch odpowiedział: "ale przecież mamy niezależne sądy, więc i tak by wyroku nie było".

Paruch, zapytany kto personalnie w obozie rządowym stoi za decyzją o nieskładaniu wniosku do prokuratury, wymienił premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Jest prezes Jarosław Kaczyński, który racjonalizuje bardzo wiele decyzji politycznych. W tym przypadku zadziałał błyskawicznie i sprawa została zablokowana - mówił gość TVN24.