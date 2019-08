"Ziobro jest silny, bo ma jakieś papiery"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Sędzia Mazur o akcji hejtu wobec sędziów: tropy związane z...

26.08 | - Nie widzimy tutaj możliwości wyjaśnienie tej afery z udziałem obecnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, gdzie tropy związane z tą aferą wiodą do jego osoby, przynajmniej do tego, że on ją w pełni tolerował i akceptował przez szereg miesięcy - powiedział w poniedziałek rzecznik Stowarzyszenia Sędziów "Themis" sędzia Dariusz Mazur. Odniósł się do doniesień o zorganizowanej akcji hejtu wobec niektórych sędziów, w której udział miał brać były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

