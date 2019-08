Nowa KRS wysłucha kandydatów do Sądu Najwyższego. Mimo apelu prezes Gersdorf

Mimo apelu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, trzy zespoły nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają w środę wysłuchać kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, którzy zgłosili się w ramach naboru ogłoszonego przed rokiem przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na 11 stanowisk sędziowskich w trzech izbach Sądu Najwyższego zgłosiło się 24 kandydatów.

Gersdorf apeluje o "bezwzględne wstrzymanie" wyboru nowych sędziów Sądu Najwyższego "W zaistniałych... czytaj dalej » Po wysłuchaniu kandydatów na posiedzeniach zespołów, w czwartek i piątek podczas posiedzenia całej nowej Krajowej Rady Sądownictwa kandydatury mają zostać rozpatrzone. Mają zostać także przyjęte uchwały dla prezydenta z wskazanymi przez KRS kandydatami.

W końcu sierpnia zeszłego roku w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie prezydenta w sprawie tego naboru. Według zawartych w nim danych, w Izbie Cywilnej SN do obsadzenia są cztery stanowiska, w Izbie Karnej trzy, w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych cztery.

Procedura naboru na te stanowiska w zeszłym roku została wstrzymana w związku z postępowaniami toczącymi się w Trybunale Sprawiedliwości UE dotyczącymi m.in. przenoszenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Apel o "bezwzględne wstrzymanie" wyboru nowych sędziów

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się we wtorek do nowej Krajowej Rady Sądownictwa z apelem o "wstrzymanie postępowań w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego". Obecny nabór kandydatów został zainicjowany 11 lipca publikacją w "Monitorze Polskim" obwieszczenia prezydenta Andrzeja Dudy o sześciu wolnych stanowiskach sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej SN.

Chodzi o wolne miejsca, których nie udało się obsadzić w poprzednim naborze w 2018 roku.

PRZECZYTAJ CAŁY APEL PIERWSZEJ PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO DO KRS >>>

Postępowanie przed TSUE

Szef nowej KRS: czas na przepraszanie będzie wtedy, kiedy odsiejemy prawdę od fikcji Jesteśmy dopiero... czytaj dalej » Gersdorf zwróciła w apelu uwagę, że artykuł 4 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej "nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek lojalnej współpracy". Przepis ten przewiduje, że "zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, Unia i państwa członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii".

"W świetle zastrzeżeń co do ustrojowego modelu ukształtowania oraz sposobu działania Krajowej Rady Sądownictwa, wyrażonych przez Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva w opinii z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie C-619/18, kontynuowanie opisanych na wstępie postępowań pozostawać będzie w jawnej sprzeczności z obowiązkami Rzeczypospolitej Polskiej wyrażonymi w cytowanym przepisie" - czytamy w apelu pierwszej prezes.

"Na obecnym etapie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w powołanej wyżej sprawie nie sposób przesądzić, czy Trybunał podzieli opinię Rzecznika Generalnego Tancheva" - napisała Gersdorf.

"Tym niemniej, kontynuowanie opisanych na wstępie postępowań będzie równoznaczne z nielojalnym wobec instytucji Unii Europejskiej dążeniem do wywołania skutków prawnych, bez względu na to, że w perspektywie kilku miesięcy skutki te mogą być uznane za sprzeczne z prawem unijnym" - dodała.

Kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego

Afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kim są "Herszt" i "Kuba MS" Były wiceminister... czytaj dalej » W związku z naborem ogłoszonym przed rokiem do KRS wpłynęły 24 kandydatury na sędziów Sądu Najwyższego.

Do Izby Cywilnej zgłosiło się 12 osób: radca prawny Piotr Sokal, adwokat i wykładowca Lidia Bagińska, radca prawny Artur Ibek-Pasowicz, sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Pawłyszcze, radca prawny Dariusz Jasiński, sędzia Sądu Rejonowego Piotr Jędrzejewski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Krzysztof Wesołowski, adwokat Marek Gruszka, radca prawny Marek Jurczak, radca prawny Krzysztof Jewulski, radca prawny Krzysztof Grzesiowski i sędzia Sądu Okręgowego Waldemar Żurek.

Do Izby Karnej Sądu Najwyższego zgłosili się: sędzia Sądu Okręgowego Rafał Kierzynka, adwokat Marek Łopuszański, adwokat Łukasz Szatko, sędzia karny w sądzie w kosowskiej Mitrowicy w ramach Misji Europejskiej w Kosowie Dariusz Sielicki, sędzia Sądu Apelacyjnego Marek Motuk, sędzia Sądu Okręgowego Igor Zgoliński.

Do Izby Pracy SN zgłosili się: profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Leszek Bielecki, profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie Wojciech Maciejko, profesor Uniwersytetu Gdańskiego Jakub Stelina, radca prawny Maciej Sieniawski, radca prawny Rafał Krupiński i sędzia Sądu Okręgowego Edyta Bronowicka.

Kandydatów do każdej z trzech izb będzie wysłuchiwał inny z zespołów KRS.

Sędziowie czekają na powołanie

Jak powiedział we wtorek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, w sądzie tym na 125 stanowisk sędziowskich określonych w regulaminie, wolnych jest teraz 20 - z czego pięć w Izbie Cywilnej, pięć w Izbie Karnej, cztery w Izbie Pracy i sześć w Izbie Dyscyplinarnej. Wakatów nie ma w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.

- U prezydenta na powołanie czeka pięć kandydatur przedstawionych jeszcze przez poprzednią KRS: cztery do Izby Cywilnej i jedna do Izby Karnej - przypomniał.

W toku jest także nabór do Izby Dyscyplinarnej SN. Nabór na sędziów tej izby został zainicjowany 11 lipca publikacją w Monitorze Polskim obwieszczenia prezydenta Andrzeja Dudy o sześciu wolnych stanowiskach sędziowskich. Do KRS w ramach tego naboru wpłynęły 33 kandydatury.

- Konkurs do Izby Dyscyplinarnej jest nowy. Tutaj jeszcze nie zgromadziliśmy wszystkich materiałów, żeby ten konkurs prowadzić. Termin na zgłaszanie kandydatur upłynął niedawno i na najbliższym posiedzeniu w sprawie tego konkursu nie będziemy procedować - powiedział przewodniczący KRS, sędzia Leszek Mazur.