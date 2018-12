15 osób zginęło, setki nietrzeźwych kierowców. Tak było w przedświąteczny weekend na drogach

W przedświąteczny weekend w wypadkach drogowych zginęło 15 osób, a ponad 220 zostało rannych - podała w poniedziałek Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze zatrzymali niemal 430 nietrzeźwych kierowców. Od piątku trwa akcja policjantów drogówki "Świąteczny weekend - bezpieczne Boże Narodzenie".

W weekend poprzedzający święta Bożego Narodzenia doszło do prawie dwustu wypadków drogowych.

W ich wyniku w sobotę zginęło osiem osób, a w niedzielę siedem. Ponad 220 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali w sobotę 224 nietrzeźwych kierowców, a 203 w niedzielę.

Akcja "Świąteczny weekend - bezpieczne Boże Narodzenie"

Przebił barierki, wpadł na chodnik. Zginął W Szklarskiej... czytaj dalej » Tuż przed weekendem, w piątek 21 grudnia, doszło do 110 wypadków, w których zginęło dziewięciu ludzi, a poszkodowane zostały 142 osoby. Zatrzymano 153 nietrzeźwych kierowców.



W piątek ruszyła akcja policjantów ruchu drogowego "Świąteczny weekend - bezpieczne Boże Narodzenie". Polega na wzmożonych kontrolach. W akcji, która potrwa do środy, bierze udział pięć tysięcy funkcjonariuszy.



- Prędkość jest najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków drogowych i w tym zakresie należy spodziewać się pomiarów prędkości laserowymi miernikami oraz nieoznakowanymi radiowozami z wideorejestratorami - zapowiedział Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.



Apelował do pasażerów, aby zwracali uwagę, jeśli kierowca chce prowadzić auto pod wpływem alkoholu i nie wsiadali z nim do samochodu. Mogą też poinformować o tym policję.

Bilans z ubiegłego roku

W ubiegłym roku od 22 do 26 grudnia na drogach doszło do 373 wypadków. Zginęły w nich 42 osoby, a 447 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 883 nietrzeźwych kierowców.