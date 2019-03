"Nauczyciele czują się tak nieszczęśliwi w naszych szkołach, że trudno jest im pracować"

Video: tvn24

Pensje dla nauczycieli. Marzenie czy plan?

08.03 | 6 tysięcy pensji dla nauczyciela dyplomowanego. To nie plan - to marzenie. Premier Mateusz Morawiecki mówi w TVN24, co chciałby dać nauczycielom, ale i czego jego zdaniem nie dają im samorządowcy. I to po tych słowach w samorządach zawrzało. Barbara Sobska.

