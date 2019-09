Powstał zespół do spraw przeciwdziałania osób chorych na otyłość

"To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za otyłość naszych...

Foto: Shutterstock Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

"To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za otyłość naszych...

- Ja uważam, że to jest fajny pomysł - stwierdziła w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS analityczka trendów Natalia Hatalska, mówiąc o aplikacji Kurbo, którą dzieci mogą zainstalować na smartfonach i która ocenia ich dietę. - To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za otyłość naszych dzieci - stwierdziła z kolei dietetyk Edyta Litwiniuk.

»