"W taki sposób traktuje się przestępców, złodziei, morderców"

Nie rozumiem, jak można być urażonym tym, że tęcza pojawiła się na wizerunku Matki Boskiej. To symbol osób LGBT plus, ale są to osoby normalne - przekonywała Anita Sowińska, kandydatka partii Wiosna do Parlamentu Europejskiego. - Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby sprofanowano gwiazdę Dawida czy też postać Mahometa - odpowiadała jej Barbara Husiew, kandydatka Kukiz’15 w nadchodzących wyborach. O sprawie "tęczowej Matki Boskiej" dyskutowały w sobotę uczestniczki programu "Babilon" w TVN24 BiS.

Elżbieta Podleśna, podejrzana o rozklejanie w Płocku wizerunku Maryi i Dzieciątka w tęczowej aureoli, została w poniedziałek zatrzymana przez policję. Przedstawiono jej zarzut dotyczący profanacji wizerunku Matki Bożej.



O sprawie tej dyskutowały w sobotę uczestniczki programu "Babilon" w TVN24 BiS.

"Znieważenie uczuć religijnych"

Biedroń: Jest w Polsce jedna dobrze traktowana kobieta. To Matka Boska Nie ma wolności... czytaj dalej » - Nie rozumiem, jak można być urażonym tym, że tęcza pojawiła się na wizerunku Matki Boskiej. Tęcza jest symbolem osób LGBT plus, ale są to osoby normalne, o takiej a nie innej orientacji seksualnej, więc nie widzę powodu, żeby ktoś miał się czuć urażony akurat tymi kolorami - stwierdziła Anita Sowińska, kandydatka partii Wiosna do Parlamentu Europejskiego.



Magdalena Sroka z Porozumienia Jarosława Gowina oceniła, że postać Maryi to "przedmiot kultu religijnego, bardzo ważna postać dla wszystkich katolików". - Ale meritum sprawy nie jest umieszczeni aureoli w kolorze tęczowym, tylko znieważenie uczuć religijnych - stwierdziła.



- Wiele osób miało prawo poczuć się urażonymi - wtórowała jej Barbara Husiew, kandydatka Kukiz’15 do europarlamentu. - Wyobraźmy sobie sytuację, co by się stało, gdyby sprofanowano gwiazdę Dawida czy też postać Mahometa. To byłoby większe larum niż w tej chwili - przekonywała. Dodała, że osoby, które "próbują bronić swojej wiary, do czego mają prawo, są piętnowane i szykanowane".

"W taki sposób traktuje się przestępców"

Uczestniczki "Babilonu" oceniały także kroki podjęte przez policję wobec Elżbiety Podleśnej.

- Wizyta między szóstą a siódmą rano w obecności sześciu policjantów, wielogodzinne przesłuchanie w takim zdarzeniu jest niewspółmierne, przekracza granice, które mają służyć celowi - Barbara Dolniak z Nowoczesnej. - Wystarczyło wysłać wezwanie - dodała. Jej zdaniem jest to "robienie kampanii w kwestiach światopoglądowych, a potem wykorzystywanie urzędów, żeby stanąć przed kamerą".

- W taki sposób traktuje się przestępców, złodziei, morderców. Myślę, że można było postąpić inaczej - przekonywała Urszula Pasławska z PSL, kandydatka Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Według niej sprawa z "tęczową Maryją" to "pokazówka, którą stosuje obecna władza i prokurator generalny".