Reporterzy z kamerą w policyjnej akcji. Zatrzymania "dilerów śmierci"

Pod koniec lipca w Łodzi i Bełchatowie po zażyciu dopalaczy zmarło 10 osób. - Takiej sytuacji, kiedy pojawiają się zgony w takiej liczbie, jeszcze nie mieliśmy. Wiedzieliśmy, że na łódzkim czarnym rynku pojawił się jakiś środek, jakaś mieszanka, która okazywała się dla zażywających śmiertelna - wyjaśniała Joanna Kącka z łódzkiej policji. Ekipa "Uwagi!" TVN, jako jedyna, uczestniczyła w policyjnych akcjach, podczas których zatrzymano "dilerów śmierci".

Reporterom "Uwagi!" TVN, jako jedynym, udało się uczestniczyć w zatrzymaniach dilerów. Za działania odpowiadała specjalnie powołana grupa policjantów. Przyjechali na interwencję domową, przejęli cztery kilogramy dopalaczy Kaliscy... czytaj dalej »

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI!" TVN

- Chcemy doprowadzić do zatrzymania osoby, która może posiadać broń palną, dlatego musimy zachować szczególną ostrożność. Wykorzystamy funkcjonariuszy z pododdziału antyterrorystycznego - wyjaśniał podczas odprawy jeden z policjantów.

Specgrupa

Już w trakcie odprawy część policjantów ze specgrupy obserwowała dilera. Policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę na gorącym uczynku.

Najpierw samochód dilera zatrzymał na jednym z łódzkich parkingów. W pewnym momencie do auta wsiadł mężczyzna, a po chwili wysiadł. To był klient. Obu mężczyzn zatrzymali antyterroryści. Znaleziono dopalacze i narkotyki. Diler miał przy sobie około 20 działek. Zdaniem policji, mogła być to ilość tylko na jeden wyjazd.

Reporterzy "Uwagi!" TVN próbowali porozmawiać z człowiekiem, który kupił dopalacze. Ten przyznał, że z powodu zażycia lub wypalenia tych substancji w szpitalu na oddziale intensywnej terapii przebywa jego kolega.

- Wie, że znajomi są na OIOMI-e [Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej - przyp. red.], a jednak przychodzi kupić. Czasami to wygląda, jakby ten OIOM to była reklama, że dobry środek. Nie mogę tego zrozumieć - podkreślał jeden z policjantów.

Oglądaj Wideo: Uwaga TVN "Uwaga!" TVN jako jedyna uczestniczyła w policyjnych akcjach podczas, których zatrzymano dilerów

Dilerzy zazwyczaj sami nie zażywają dopalaczy. - Bardzo często twierdzą, że "tego g... nie tkną". Żeby sprawdzić zazwyczaj kogoś wykorzystują. To osoba uzależniona, która ma okazję za darmo wziąć coś "fajnego". I taka osoba sprawdza jakość, czy to jest słabe, czy dobre - mówił policjant. Rok więzienia dla 25-latka, który w lombardzie sprzedawał dopalacze Rok więzienia za... czytaj dalej »

Często dopalacze powstają chałupniczą metodą.

- Ktoś siedzi, weźmie łyżeczkę z jednej miseczki, dwie łyżeczki z drugiej miseczki, drugi raz się pomyli i weźmie odwrotny skład. Za każdym razem skład takiego woreczka jest inny. W danej serii mogą być różne składy - tłumaczył funkcjonariusz.

Aresztowano 20 osób

Odkąd w województwie łódzkim zaczęła działać specjalna grupa policjantów, aresztowano prawie 20 "dilerów śmierci". Przerażające jest to, że śmierć 10 osób nie odstrasza kupujących i nadal jest zapotrzebowanie na dopalacze.

- To jest może trudne do zrozumienia, ale ci ludzi uważają, że jeśli po dopalaczach są poważne dolegliwości zdrowotne, to uważają, że to jest dobry towar, że nikt ich nie oszukał. Dla nich jest najważniejsze, że ten środek działa - mówił policjant.

Młodsza inspektor Joanna Kącka z łódzkiej policji przyznaje, że czasem w policjantach pracujących przy sprawach dopalaczy rodzi się gniew. - I czasem smutek, bo nie ma nic gorszego niż powiadomić matkę, że jej dziecko zmarło, zostało znalezione na jakiejś melinie w pobliżu dopalaczy - podkreśliła.

Jak wyglądały dopalacze, które spowodowały serię zgonów w Łodzi i Bełchatowie? - Przypuszczamy, że to różne dopalacze wymieszane lub skonfigurowane w podobny sposób. Może to być proszek, może to być kryształ, może to być masa plastyczna. Trwają czynności celem ustalenia, co tak dokładnie znajdowało się w tych dopalaczach i która substancja spowodowała takie nagłe zgony - wyjaśniał funkcjonariusz. "Przestajemy bawić się w kotka i myszkę". Nowe prawo ma uderzyć w dopalacze Dopalacze będą... czytaj dalej »

Terapeuta od uzależnień

Dzień po zatrzymaniu pierwszego dilera na parkingu jednego z centrum handlowych w Łodzi miało dojść do kolejnej transakcji. Policjanci podejrzewali, że diler, którego namierzają, sprzedaje dopalacze przypominające plastelinę.

Reporterom "Uwagi!" TVN udało się sfilmować zatrzymanie mężczyzny. - Miał dopalacz w formie plasteliny, wyglądem przypominający środek, który powodował wcześniej zgony w Łodzi i Bełchatowie - mówił jeden z policjantów.

Zatrzymany 40-letni mężczyzna jest byłym terapeutą od uzależnień. Na co dzień dowoził dopalacze do klientów. Jak inni dilerzy ogłaszał się w internacie. W jego samochodzie policjanci znaleźli gotowe do sprzedaży dopalacze.

W mieszkaniu, które wynajmował, policjanci znaleźli trzy kilogramy dopalacza w formie plasteliny. Mężczyzna przyznał się, że sam miesza chemikalia, które kupił przez internet z zagranicy. Nie jest chemikiem. Tłumaczył się, że to, co stworzył, testował na sobie.

- Wytworzenie jednej działki to był koszt kilku złotych, potem mężczyzna sprzedawał to za 50 złotych za gram. Na pytanie, co to jest, nie był w stanie odpowiedzieć. Tak naprawdę nie wiedział, co sprzedaje. Nie znał stężenia, mieszał to w misce rękami i nie wiedział, co robi - opowiadał funkcjonariusz.

Różny skład

90 osób w tym samym parku przedawkowało dopalacze. DEA: problem międzynarodowy Służby ratunkowe... czytaj dalej » Policja podkreśla, że dopalacze o tej samej nazwie, a nawet pochodzące z jednej serii mogą różnić się składem. - To nie jest jak kiedyś. Teraz nie ma żadnych laboratoriów. Dopalacze powstają w warunkach domowych, gdzie często jest brud i smród - mówił jeden z policjantów.

- Nigdy nie ma pewności, czy po zażyciu lub wypaleniu tego nie nastąpi zgon - dodała młodsza inspektor Joanna Kącka.

Trzecia transakcja, którą udało się sfilmować reporterom, odbyła się w centrum Łodzi. Dopalacze sprzedała młoda kobieta, której chłopak wcześniej handlował narkotykami. Mężczyzna w tym czasie wolał pograć w gry komputerowe i nie wyszedł z mieszkania podczas transakcji.

Ponieważ klient kupił dopalacze jeszcze przed wejściem nowej ustawy, został wypuszczony i nic mu nie grozi, ale wedle obowiązującego dzisiaj prawa trafiłby za kraty.

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI!" TVN >>>