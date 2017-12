Video: tvn24

"Macierewicz pokazał nowemu premierowi kto tu rządzi"

10.12 | To jest polityczne działanie. Jeżeli zostanie uznane odwołanie gen. Jarosława Kraszewskiego od decyzji SKW, oczekuję od prezydenta wniosku o odwołanie szefa SKW Piotra Bączka - powiedział w "Kawie na ławę" Marek Jakubiak z Kukiz'15. Odniósł się w ten sposób do decyzji Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która cofnęła dostęp współpracownikowi Andrzeja Dudy do informacji niejawnych. Pierwszy poinformował o tym portal tvn24.pl. - Antoni Macierewicz pokazał nowemu premierowi kto tu rządzi - ocenił Bartosz Arłukowicz z PO.

