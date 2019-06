Tylko w sobotę utonęło w Polsce siedem osób





»

W sobotę w Polsce utonęło siedem osób, a od początku czerwca łącznie 26 - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kwietnia utopiło się już 80 osób. Przed nami sezon wakacyjny i bardzo gorące dni. Uważajcie nad wodą! Z wodą nie ma żartów! - apeluje RCB.

Z powodu fali upałów w Polsce coraz więcej osób spędza czas nad wodą.

RCB apeluje o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą

Od początku czerwca w Polsce utonęło 18 osób Według... czytaj dalej » Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z tym przypomina o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą, takich jak zakaz wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających, zakaz skakania do wody w nieznanych miejscach.



Wskazuje również, że należy pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Przestrzega ponadto przed wypływaniem daleko od brzegu na dmuchanym materacu i zaleca, aby zawsze stosować się do poleceń ratowników. Nie należy też wchodzić do wody, kiedy jest się rozgrzanym przez słońce.

Źródło: RBC RBC o bezpieczeństwie nad wodą

Wiceprezes krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Martyna Gałat mówiła w niedzielę w rozmowie z reporterem TVN24 między innymi o tym, jak pomóc osobie, która zaczyna się topić.

Jak zaznaczyła, nie należy podpływać bezpośrednio do topiącego się. - Podajemy mu cokolwiek, co mamy na brzegu, jakiś dmuchany materac czy ręcznik - powiedziała.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wiceprezes krakowskiego WOPR o bezpieczeństwie nad wodą