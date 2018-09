Żaglówki z dziećmi wywróciły się na Bałtyku. Film z akcji ratowniczej

Pozostałe informacje

- To jest człowiek gigantycznej energii, ogromnej pomysłowości, taki który w różnych dziedzinach potrafi realizować to, co... czytaj dalej »

Już od dłuższego czasu jest to zapowiadane. Poszczególne kroki przybliżają nas do tej drogi prawnej - powiedział minister spraw... czytaj dalej »

Odtwórz: Szef MSZ: Komisja Europejska ma prawo złożyć wniosek do trybunału. Spodziewamy się, że to zrobi

18:33

Odtwórz: "Rosji decyzja o stałej bazie w Polsce na pewno by się nie spodobała"

Jestem za tym, żeby rozmawiać, bo to nie jest decyzja, którą można podjąć w pięć minut. To, co jest ważne, to mocny sygnał... czytaj dalej »