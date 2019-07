Poprawki w ustawie o weteranach. Jedna dotyczy Straży Marszałkowskiej





Foto: Jakub Kamiński/PAP | Video: tvn24 Komisja obrony narodowej debatowała nad projektem nowelizacji ustawy o weteranach

Sejmowa komisja obrony narodowej zajmowała się poprawkami do projektu nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Jedna z nich zakłada dołączenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej do grona osób, które będą mogły uzyskać status weterana. Poprawki posłów Platformy Obywatelskiej przewidujące rozszerzenie opieki zdrowotnej na weteranów mniej poszkodowanych w trakcie pełnienia służby zostały odrzucone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Komisja obrony rozpatrzyła w czwartek poprawki, które zasiadający w niej posłowie PiS oraz PO-KO zgłosili w drugim czytaniu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej będą mogli ubiegać się o status weterana

Klub PiS zgłosił do ustawy siedem poprawek. Jak wyjaśnił przewodniczący komisji obrony Michał Jach (PiS) poprawki posłów PiS dotyczyły uszczegółowienia rodzaju schorzeń weteranów, które będą podlegać rehabilitacji, sposobu finansowania przez NFZ "szczególnych" usług leczniczych na rzecz weteranów, a także kwestii urlopowych.

Jedna z przyjętych poprawek, zgłoszona przez przedstawicieli PiS, zakłada dołączenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej do grona osób, które będą mogły uzyskać status weterana. Będą oni musieli spełnić te same warunki, co pozostali funkcjonariusze i żołnierze.

Ostatnia poprawka klubu PiS przewiduje możliwości skorzystania przez weterana z miejsca zakwaterowania będącego w zasobach Agencji Mienia Wojskowego w przypadku rehabilitacji poza miejscem zamieszkania wraz z możliwością zakwaterowania opiekuna.

Odrzucono poprawkę w sprawie pracowników cywilnych przebywających na misjach wojskowych

Klub PO-KO złożyło dziesięć poprawek. Pierwsza z nich przewidywała ujęcie w przepisach o weteranach pracowników cywilnych, którzy przebywali w rejonie misji wojskowych. Pozostałe dziewięć poprawek przewidywało zmniejszenie pułapu uszczerbku na zdrowiu weteranów poszkodowanych - z 30 proc. do 10 proc. - co pozwoliłoby większej grupie weteranów poszkodowanych korzystać z szerszego zakresu opieki zdrowotnej, na przykład z bezpłatnego turnusu rehabilitacyjnego.

Większością głosów posłów PiS poprawki klubu PO-KO zostały odrzucone, przegłosowano natomiast poprawki PiS.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o weteranach

Przyjęty przez rząd pod koniec maja projekt nowelizacji ustawy o weteranach zakłada zwiększenie dodatku dla poszkodowanych weteranów. Ci, którzy mają orzeczony ponad 30-procentowy uszczerbek na zdrowiu otrzymają kompleksową opiekę medyczną ponad limity określone przez NFZ, mają też bezpłatnie otrzymywać leki na schorzenia niezwiązane z urazem doznanym na misji. Zmiany dotyczą także dofinansowania nauki i ulg w przejazdach komunikacją zbiorową.

Nowelizacja zmierza również do podniesienia dodatków dla wszystkich poszkodowanych weteranów. Dodatek, na poziomie równowartości 5 proc. minimalnej emerytury, będzie przysługiwał już tym weteranom poszkodowanym, którzy mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu w granicach 1-9 procent. Natomiast weteran, który doznał większego niż 90 proc. uszczerbku na zdrowiu ma otrzymywać kwotę odpowiadającą 130 proc. minimalnej emerytury.

Zmiany mają też zapewnić każdemu poszkodowanemu weteranowi prawo do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego i zwolnienie z abonamentu rtv. Opłaty za pobyt w Domu Weterana mają wynosić maksymalnie połowę miesięcznego dochodu danej osoby. W projekcie zapisano możliwość bezpłatnego udziału w turnusach readaptacyjno-kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny, bezpłatny wstęp do państwowych muzeów, samorządowych obiektów sportowych.

Koszt rozwiązań przewidzianych w projekcie resort obrony oszacował na ok. 12 mln zł rocznie. Status weterana poszkodowanego przysługuje obecnie 857 osobom (wszystkich weteranów jest w Polsce 23 339).

Obecne zapisy ustawy o weteranach

Ustawa o weteranach z 2011 r. wprowadziła przepisy dotyczące uhonorowania weteranów i pomocy dla weteranów poszkodowanych - tych, którzy zostali ranni lub ciężko zachorowali na misji. Weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatna pomoc psychologiczna. Status weterana przysługuje żołnierzom i pracownikom wojska, żołnierzom i funkcjonariuszom wywiadu i kontrwywiadu, policji, PSP, BOR/SOP oraz Straży Granicznej.