Rozmowy o Westerplatte. "Mimo wszystko wierzę, że porozumienie jest możliwe"

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz spotka się w poniedziałek z posłem Prawa i Sprawiedliwości Kazimierzem Smolińskim, współtwórcą projektu specustawy w sprawie Westerplatte. Do rozmowy dojdzie w biurze poselskim PiS w Gdańsku. - Ja mimo wszystko wierzę, że porozumienie jest możliwe, bo Westerplatte to jest takie miejsce, które jest ważne dla wszystkich - powiedziała Dulkiewicz.

- Spotkanie odbędzie się z mojej inicjatywy, napisałam list do pana posła w tej sprawie. Jestem wdzięczna, że pan poseł życzliwie się do niej odniósł. Jesteśmy umówieni. Temat wiadomy - Westerplatte, ale przede wszystkim specustawa - powiedziała Dulkiewicz w niedzielę dziennikarzom.

Spotkanie z Sellinem

Spór o Westerplatte na sejmowej komisji. Dulkiewicz walczyła, ale tę bitwę przegrała Sejmowa komisja... czytaj dalej » We wtorek w Warszawie doszło do spotkania wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina i prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Wiceszef MKiDN zaproponował po rozmowie, by przedstawiciele miasta Gdańsk weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte i mieli wpływ na jego kształt. Prezydent Gdańska poinformowała z kolei, że złożyła Sellinowi ofertę, że tereny miasta mogą być wniesione do powstającego Muzeum Westerplatte i ta instytucja będzie współtworzona przez samorząd i stronę rządową, które wspólnie wezmą za nią odpowiedzialność.

Dulkiewicz powiedziała w niedzielę, że jej propozycja jest "kompromisowa". - Potwierdziłam ją też pisemnie ministrowi Sellinowi. Panu posłowi Smolińskiemu także o tej propozycji napisałam. I pytanie jest zasadnicze, jaka będzie reakcja pana posła jako reprezentanta grupy posłów będących gospodarzami procesu legislacyjnego - dodała.

Podkreśliła, że wierzy, iż dopóki prowadzone są rozmowy to jest "szansa na porozumienie".

- Choć wszyscy wiemy, że w porządku obrad Sejmu w środę jest drugie czytanie projektu specustawy. Ja mimo wszystko wierzę, że porozumienie jest możliwe, bo Westerplatte to jest takie miejsce, które jest ważne dla wszystkich, nie tylko dla gdańszczanek i gdańszczan, ale przede wszystkim dla Polek i Polaków i dobrze by było, żeby upamiętnienie tego miejsca odbywało się w atmosferze zgody, a nie konfliktu - dodała prezydent Gdańska.

Zapowiedziała, że będzie się też w nadchodzącym tygodniu kontaktowała z wiceministrem Sellinem, aby uzyskać odpowiedź na swoją propozycję w sprawie przyszłości Westerplatte.

Kontrowersyjny projekt

"Ministerstwo nie będzie uczestniczyło w prywatnym projekcie politycznym prezydent Gdańska" Zaostrza się spór... czytaj dalej » Kontrowersje dotyczące Westerplatte wywołał procedowany w Sejmie projekt ustawy, który - według jego twórców z PiS - ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Posłowie PiS argumentują, że chcą, by Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 roku stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci.

Jeden z przepisów projektu stanowi, że jeżeli decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy muzeum stanie się ostateczna, to nieruchomości znajdujące się na obszarze inwestycji (również należące obecnie do miasta) staną się "z mocy prawa, za odszkodowaniem, własnością Skarbu Państwa".

Projekt ustawy, który w ubiegłym tygodniu został skierowany do dalszych prac przez sejmową Komisję Infrastruktury, krytykują posłowie opozycji, a także władze Gdańska, w tym prezydent tego miasta Aleksandra Dulkiewicz, w której ocenie jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną.