Video: tvn24

15.02 | Mężczyźni, którzy zginęli 9 lutego potrąceni przez samochód ciężarowy na trasie S8, przyczynili się do tego wypadku - to wstępne ustalenia prokuratorów z Łomży. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyźni mieli się wcześniej pokłócić przez CB radio, zatrzymali pojazdy na drodze ekspresowej i wysiedli, by wyjaśnić sytuację.

