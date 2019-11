Do USA pojedziemy bez wiz. Wszystko, co trzeba wiedzieć w pytaniach i odpowiedziach

11 listopada Polska staje się uczestnikiem amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Nie oznacza to braku formalności dla wyjeżdżających do USA. Wicekonsul Stanów Zjednoczonych w Warszawie Karolina Orton w programie "Wstajesz i wiesz" odpowiadała na najważniejsze pytania z tym związane.

O włączeniu Polski od 11 listopada do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego poinformowali w środę na wspólnej konferencji ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher i prezydent Andrzej Duda. Informacja o tym znalazła się tego samego dnia w komunikacie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych.

W praktyce, ze względu na procedury, Polacy od 14 listopada będą mogli wyjechać do USA bez wizy na 90 dni w celach biznesowych i turystycznych. Niezbędne będzie uzyskanie elektronicznej autoryzacji podróży w systemie ESTA.

Na najważniejsze pytania związane z nowymi zasadami odpowiadała we "Wstajesz i wiesz" wicekonsul USA w Polsce Karolina Orton.



1. Czym jest formularz wniosku ESTA?



Prezydent Duda: od 11 listopada do USA bez wiz Ambasador USA w... czytaj dalej » - ESTA jest to elektroniczne pozwolenie wjazdu do Stanów Zjednoczonych, które kosztuje 14 dolarów, czyli o wiele mniej niż dotychczasowa wiza. (Wniosek) musi być złożony przed wyjazdem, a jego rozpatrzenie może potrwać średnio 72 godziny - tłumaczyła wicekonsul Karolina Orton. Podkreśliła, że internetowy wniosek, przygotowany w języku polskim i w języku angielskim, jest "nieco krótszy niż dotychczasowy wniosek wizowy".



2. Co potrzebne jest do wypełnienia wniosku ESTA?



Do wypełnienia formularza potrzebny jest paszport i karta kredytowa, ale by wjechać do USA, trzeba też mieć bilet powrotny. Wicekonsul podkreśliła, że dzieci - niezależnie od wieku - również są objęte obowiązkiem posiadania wypełnionego wniosku ESTA. W ich imieniu robią to rodzice lub opiekunowie.



3. Czy można polecieć do USA bez wypełnienia formularza ESTA?



Wicekonsul USA w Polsce podkreśliła, że na teren Stanów Zjednoczonych nie zostaną wpuszczeni ci, którzy uprzednio nie wypełnili wniosku ESTA. - Robią to wszyscy inni: Francuzi, Niemcy, Szwedzi... Wszyscy muszą wypełnić ESTA, żeby móc wjechać do Stanów Zjednoczonych - dodała.



4. Czy posiadacze wizy muszą wypełniać formularz ESTA?



Nie. - Jeżeli ktoś ma ważną wizę, nie musi nic robić, może wjechać na podstawie ważnej wizy - odpowiedziała Orton.

5. Jak długo ważny jest formularz ESTA?

Mosbacher: Prasa w Polsce jest niezależna i krytyczna. Wierzę, że tak pozostanie Wolność prasy i... czytaj dalej » - Dwa lata albo do daty ważności paszportu - przekazała Orton. Wyjaśniła, że ESTA to promesa wielokrotnego wjazdu do USA, natomiast po wyrobieniu nowego paszportu należy jeszcze raz wypełnić formularz.

6. Czy wniosek w sprawie ESTA może zostać odrzucony?

Tak. - Taka osoba może się zgłosić do nas, do konsulatu i aplikować o wizę tak jak dotychczas - wyjaśniła Orton. Jak powiedziała, wjazdu do USA odmawia się ludziom, którzy "mieli wcześniej wykroczenia kryminalne, mają wcześniejsze problemy z migracją". - Jeżeli ktoś wcześniej miał odmowę przyznania wizy, to możliwe jest, że też dostanie odmowę ESTA - przyznała.

7. Czy mimo otrzymania ESTA możliwe jest cofnięcie podróżnego z granicy amerykańskiej?

- Jest to możliwe, ponieważ nawet przy posiadaniu wizy czy ESTA decydującą osobą, która wpuszcza pasażera do Stanów Zjednoczonych jest pracownik Custom and Border Protection czyli służby ochrony celnej i granicznej - mówiła Orton.

8. Czy turysta odwiedzający Kanadę bądź Meksyk może wjechać do USA na podstawie ESTA?

Pozwolenie wjazdu ESTA dotyczy jedynie wjazdu do USA drogą lotniczą lub morską - wyjaśniła Orton. - Na przekroczenie granicy pieszo bądź samochodem potrzebny jest dodatkowy wniosek, który musi zostać wypełniony na granicy - dodała.

Przekazała, że na stronie konsulatu amerykańskiego znajdują się szczegółowe informacje, które mogą pomóc w przygotowaniu wypełnienia wniosku ESTA.

Obejrzyj całą rozmowę z Karoliną Orton:

Oglądaj Wideo: tvn24 Karolina Orton, wicekonsul USA, gościem "Wstajesz i wiesz"