Andrzej Duda w Nowym Jorku. Pięć dni wizyty w USA

Para prezydencka rozpoczęła pięciodniową wizytę w USA

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przylecieli we wtorek wieczorem lokalnego czasu do Nowego Jorku. Podczas wizyty, która potrwa do niedzieli, prezydent weźmie między innymi udział w debacie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz spotka się z Polonią w Chicago.

»