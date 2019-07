PSL i PO razem do wyborów? "Jest jeszcze chwila czasu na refleksję"





- Jeżeli ktoś dzisiaj rozbija zjednoczoną opozycję, to działa świadomie lub nieświadomie w interesie PiS-u - stwierdził w "Faktach po Faktach" Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, mówiąc o sytuacji opozycji przed wyborami parlamentarnymi. - Dziwię się dzisiaj Platformie Obywatelskiej, że przyjmuje narrację budowania bloku lewicowego, do którego zaprasza Polskie Stronnictwo Ludowe, który nie ma szans na wygranie - mówiła wiceprezes PSL Urszula Pasławska.

Trwają negocjacje opozycji w sprawie formuły startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. PO, jak dotąd, porozumiała się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska Barbary Nowackiej.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek wieczorem, że jego ugrupowanie do wyborów parlamentarnych buduje Koalicję Polską. Według ludowców tylko dwa bloki: centrowy i lewicowy mają szansę pokonać PiS w wyborach. - PSL - jak mówił Kosiniak-Kamysz - nie widzi jednak w kierownictwie PO chęci do budowy bloku centrowego.

Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział w sobotę, że "zrobi wiele, by można było zbudować" koalicję wyborczą także z ludowcami.

Pasławska: Nie zamierzam walczyć z PO ani z lewicą

O możliwych scenariuszach dla opozycji dyskutowali w "Faktach po Faktach" wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska i Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.

"Nie wystarczy być antyPiS-em". Szóstka Schetyny Zaczniemy od aktu... czytaj dalej » - Dziwię się dzisiaj Platformie Obywatelskiej, że przyjmuje narrację budowania bloku lewicowego, do którego zaprasza Polskie Stronnictwo Ludowe, który nie ma szans na wygranie - mówiła Pasławska.

Na uwagę, że do wyborów europarlamentarnych PSL szedł w szerokiej Koalicji Europejskiej, odpowiedziała: "być może mamy inny cel". - My chcemy wspólnie pokonać PiS, trudno robić jest to samo co wiosną tego roku (w czasie kampanii do europarlamentu - red.) i liczyć na inne efekty - oceniła.

Przekonywała także, że "jest bardzo wiele analiz, które pokazują, że tylko dwa bloki, spójne ideowo, są w stanie pokonać PiS".

- Nie zamierzam walczyć z PO ani z lewicą, ponieważ uważam, że każdy ma tutaj swoją rolę do wypełnienia. My chcemy uporządkować scenę polityczną i stawiamy propozycję, żebyśmy wspólnie, razem budowali silne centrum, odrzucające radykalizmy - podkreśliła wiceprezes PSL.

Kierwiński: dziwi mnie narracja PSL-u

Marcin Kierwiński tłumaczył, że Platforma Obywatelska "jest partią centrową, posiadającą nogę bardziej konserwatywną, od wielu lat i nogę bardziej liberalną".

"Z pewnością czas rozmów się skończył. Koniec, kropka" Czas rozmów się... czytaj dalej » - Mówiąc szczerze, dziwi mnie narracja PSL-u, bo czy lewicowe są propozycje, żeby zająć się służbą zdrowia? czy lewicowe są propozycje żeby walczyć ze smogiem, żeby walczyć o jakość powietrza? - dopytywał, odnosząc się do propozycji, jakie w sobotę przedstawił lider PO Grzegorz Schetyna. Zapowiedział on m.in. związki partnerskie, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie trzynastej emerytury i radykalny program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla w energetyce do 2040 roku.

Jak przekonywał Kierwiński, "to są propozycje, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Polaków". Przypominał, że "przecież to rząd Platformy i PSL wprowadzał ustawę dofinansowującą in vitro".

- Dziwię się swoim kolegom i koleżankom z PSL-u, którzy nagle wykonują woltę, zaprzeczają temu, co przez wiele lat robili - mówił.

"Jest jeszcze chwila czasu na refleksję"

- Jeżeli ktoś dziś rozbija dobry projekt Koalicji Europejskiej, jeżeli ktoś dzisiaj rozbija zjednoczoną opozycję, to działa świadomie lub nieświadomie w interesie PiS-u. (Jarosław, prezes PiS - red.) Kaczyński z takich propozycji, które rozbijają zjednoczoną opozycję, niestety się cieszy - wskazywał.

Odnosząc się do możliwości zawarcia wyborczego sojuszu z PSL, Kierwiński podkreślił, że "jest jeszcze chwila czasu na refleksję, jest jeszcze kilka dni".

- Nie niszczcie projektu, któremu zaufało ponad pięć milionów Polaków (w wyborach do PE - red.) Te pięć milionów wyborców to jest też ogromne zobowiązanie - zwracał się do Urszuli Pasławskiej.