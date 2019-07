Morawiecki po rozmowie z von der Leyen: ani razu nie poruszyliśmy kwestii praworządności

Video: tvn24

Urusla von der Leyen i Mateusz Morawiecki spotkali się w...

25.07 | Co do niektórych tematów zgodzimy się, co do niektórych pewnie nie, trudne tematy to kwestie migracyjne i praworządności, ważne, by wzajemnie się wysłuchać - powiedziała w Warszawie przewodnicząca-elekt KE Ursula von der Leyen na briefingu przed spotkaniem z premierem Mateuszem Morawieckim.

»