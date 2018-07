"To smutne święto niszczenia dorobku parlamentarnego"





W Warszawie odbyło się wspólne uroczyste posiedzenie klubów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które ma uczcić 550. rocznicę polskiego parlamentaryzmu. Spotkanie obu klubów to odpowiedź na zwołanie Zgromadzenia Narodowego na Zamku Królewskim.

Na spotkanie Platformy i Nowoczesnej w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal przybyli między innymi były prezydent, były marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Obecni są też między innymi była premier, była marszałek Ewa Kopacz oraz wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Spotkanie otworzyli Kamila Gasiuk-Pihowicz i Sławomir Neumann.

- Żyjemy w Polsce PiS, w której politycy PiS-u udają, że mają prawo skrócić kadencję pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, podczas gdy przepisy konstytucji są jasne i mówią wprost o sześcioletniej kadencji. Z tych wszystkich udawanych mechanizmów jednak rodzi się realne i bardzo konkretne zagrożenie dla obywateli - podkreśliła Gasiuk-Pihowicz.

- Polsce grozi narastający chaos prawny, a jego konsekwencje będą za chwileczkę grozić każdemu z nas - przekonywała.

Dlatego - zdaniem Gasiuk-Pihowicz - "dzisiaj nie ma czego świętować".

- Dzisiaj trzeba mówić bardzo głośno o niszczeniu polskiej demokracji i niszczeniu polskiej konstytucji, niszczeniu polskiego parlamentaryzmu przez PiS - oświadczyła.

Neumann podkreślił, że uroczyste posiedzenie klubów parlamentarnych PO i Nowoczesnej odbywa się w dniu szczególnym, "w którym powinniśmy świętować 550-lecie polskiego parlamentaryzmu - poza Sejmem".

- Dzisiaj, w to święto Sejm jest otoczony barierkami. Dzisiaj ten Sejm jest zamknięty przed Polakami - zauważył.

- Dzisiaj to smutne święto niszczenia przez trzy lata polskiego dorobku parlamentarnego wielu, wielu pokoleń i wielu, wielu dekad i wieków - podkreślił Neumann.

"Ocalić Polskę przed rządami PiS"

Z kolei przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że "przekonujemy się, iż demokracja i wolność nie są dane raz na zawsze". Dodała, że jej partia powstała trzy lata temu z "marzeń o lepszej Polsce", która między innymi daje wolność obywatelom i jest bardzo silnym filarem Unii Europejskiej.

- Teraz stoją przed nami nowe wyzwania, te wyzwania się zmieniły, ponieważ dwa i pół roku rządów PiS zmieniły Polskę, stajemy się w tej chwili krajem gdzieś na peryferiach Unii Europejskiej, stajemy się krajem bez sojuszników, jesteśmy krajem, w którym ogranicza się wolności kobiet, ogranicza się wolności obywateli. Jesteśmy krajem, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, w której tylko jedna grupa myśli, że ma wszelką rację - powiedziała szefowa Nowoczesnej.

- Jesteśmy przede wszystkim krajem, gdzie na 550-lecie parlamentaryzmu niszczy się parlamentaryzm - stwierdziła.

Przypominając, że mija dziesięć lat od śmierci Bronisława Geremka, Lubnauer podkreśliła, że takim ludziom jak on Polska zawdzięcza, że jest członkiem NATO, Unii Europejskiej i się rozwija. Szefowa Nowoczesnej powiedziała, że obecnie w Polsce dochodzi do degradacji.

- Musimy ocalić Polskę przed rządami PiS - podkreśliła Lubnauer.

"Nigdy się na to nie zgodzimy"

- Jesteśmy tu razem jako kluby opozycyjne - oświadczył szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak dodał, także na placu Zamkowym będą w piątek przedstawiciele opozycji pozaparlamentarnej: Komitet Obrony Demokracji, Obywatele RP czy Ogólnopolski Strajk Kobiet.

- Jesteśmy z wami, a wiemy, że wy jesteście z nami - powiedział.

- Nie obchodzimy tych uroczystości razem (z PiS - red.), chociaż bardzo byśmy chcieli. Jesteśmy tu z ludźmi, którzy szanują wolność, wolności obywatelskie, prawo. Nie możemy być z tymi, którzy łamią prawo, konstytucję. Nie jesteśmy dziś z państwem, rządem i parlamentem PiS. Nie zgadzamy się i nigdy się nie zgodzimy na to, że nasz kraj, tak jak cały parlament jest dzielony przez prezydenta Andrzeja Dudę, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - oświadczył szef PO.

Jak ocenił, oni są w polityce po to, "by realizować politykę Jarosława Kaczyńskiego". - Nigdy się na to nie zgodzimy - podkreślił.

- Nigdy nie pozwolimy, by polski parlament był sejmem niemym. By ci, którzy chcą kneblować opozycję osiągnęli sukces (...). Nie pozwolimy by polski parlament miał twarz (Beaty) Mazurek i (Ryszarda) Terleckiego - oświadczył lider Platformy Obywatelskiej.

Jak mówił, jest przekonany, że opozycja, która idzie razem do wyborów, wygra je. - Pierwsze co zrobimy: wprowadzimy pakiet demokratyczny dla szanowania praw opozycji, byśmy wszystkie następne rocznice mogli obchodzić razem - zapowiedział.

"Ratować polski parlamentaryzm"

Były prezydent Bronisław Komorowski mówił, że bierze udział we wspólnym posiedzeniu klubu, bo przez 20 lat był parlamentarzystą, a także pełnił funkcję marszałka Sejmu. Jak dodał, chce uczestniczyć w dyskusji, "jak ratować polski parlamentaryzm, który wynika z tradycji obywatelskiej". Pytany, czy wolałby, żeby w tym dniu wszyscy byli razem, Komorowski odpowiedział, że "oczywiście, że bym wolał, ale pod jednym warunkiem, że łączyłaby nas przeszłość i dzień dzisiejszy".

Członkowie Platformy Obywatelskiej nie biorą udziału w piątkowym Zgromadzeniu Narodowym. Jak z kolei zapowiedziała Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna nie zamierza wysłuchać wystąpienia prezydenta.