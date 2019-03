Prokuratura: kardiochirurg Mirosław G. nie został uwolniony od głównego zarzutu

Video: Fakty TVN

Kardiochirurg Mirosław G. został uniewinniony

Sąd Najwyższy uniewinnił kardiochirurga Mirosława G. Lekarz był oskarżony o nieumyślne doprowadzenie do śmierci pacjenta, u którego podczas operacji serca zaszyto gazik. Zdaniem sądu - nie ma wystarczających dowodów na to, że była to bezpośrednia przyczyna śmierci. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

