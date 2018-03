"Bezpieczeństwo nie ma ceny". Kontrakt za 4,75 miliarda dolarów podpisany





Szef MON podpisał w środę umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot dla Polski. Będą one podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu "Wisła".

W uroczystości uczestniczą też m.in.: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef BBN Paweł Soloch, ministrowie oraz dowódcy wojskowi.

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że zapłacimy za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki 4 miliardy 750 milionów dolarów. - To dobra cena - dodał.

Dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną broń

- Dzięki temu, że dziś podpisujemy umowę, która spowoduje dostarczenie do Polski nowoczesnego system, który sprawdził się w wielu państwach, dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną broń, która zapewnia bezpieczeństwo - powiedział Błaszczak.



Podkreślił, że to największy kontrakt zbrojeniowy w historii Polski. - To rzeczywiście wydarzenie bardzo ważne w historii naszego kraju - oświadczył.



Przypomniał, że w jego ramach "do Polski trafią także nowoczesne technologie na podstawie wynegocjowanego offsetu". Jak mówił, polskie firmy będą produkowały elementy wyrzutni, pojazdy służące transportowi zestawów oraz systemy łączności.



Szef MON podkreślił, że resort postawił sobie zadanie, żeby system obrony "Narew" był kompatybilny z systemem obrony "Wisła". - Polski system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej będzie kompatybilny, będzie zwarty, zapewni naszej ojczyźnie bezpieczeństwo - powiedział Błaszczak.

Minister zapowiedział, że Polska niezwłocznie przystąpi do drugiej fazy negocjacji. Przekazał, że dostawy sprzętu nastąpią od 2022 roku.

Podpisaną umowę minister Błaszczak wręczył ambasadorowi USA Paulowi W. Jonesowi.

"To jest ogromny krok naprzód"

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to niezwykły, historyczny moment. - Podpisując tę umowę, przed momentem pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wprowadził polską armię, ale wprowadził także nas, Rzeczpospolitą Polską, w zupełnie nowy świat - w świat supernowoczesnej technologii, świat nowoczesnego uzbrojenia, nowoczesnych środków obronnych" - mówił podczas uroczystości prezydent.



- Dzisiaj rozpoczynamy wyposażanie Polski w najnowocześniejszy system obronny, obrony przeciwlotniczej, obrony antyrakietowej średniego zasięgu, jaki w ogóle istnieje na świecie, co najważniejsze - system wielokrotnie sprawdzony - podkreślił Duda.

- To jest ogromny krok naprzód dla całego polskiego wojska, jeżeli mówimy o budowaniu nowoczesnej, dobrze wyposażonej armii, jeżeli mówimy o modernizacji polskiej armii, to właśnie mówimy, że będziemy ją wyposażyli w tego typu uzbrojenie - mówił. Prezydent zauważył, że "to ogromne pieniądze, ale wiemy, także z naszego doświadczenia historycznego, że bezpieczeństwo nie ma ceny".



Po uroczystości prezydent Duda powiedział dziennikarzom, że temat zakupu uzbrojenia, w tym zestawów Patriot, był poruszany w rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Mając świadomość, jak niesłychanie drogie są to zakupy, powiedziałem do pana prezydenta, że potrzebujemy dobrej ceny i dobrych warunków. Jeżeli to będzie, to jesteśmy w stanie to zrealizować - powiedział Duda.



Przekazał też, że Trump zapewnił go wówczas, iż "będzie dobrze". - I pan prezydent powiedział: "zobaczysz, uda się wynegocjować dobre warunki, no i to się udało - relacjonował Duda.

Źródło: Raytheon Grafika firmy Raytheon przedstawiająca państwa europejskie używające systemu Patriot

Morawiecki: bezpieczeństwo zewnętrzne znakiem rozpoznawczym rządu

- Poprzez ten zakup potwierdzamy nasza wspólnotę wartości. Polska i Stany Zjednoczone, Polska i kraje partnerskie NATO w ten sposób potwierdzają wolę wspólnej obrony wszystkich państw członkowskich NATO. To jest solidarność, której oczekujemy od naszych partnerów - powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki.



- Dziękujemy za zaufanie dla nas, bo rzeczywiście jest tak, jak minister Błaszczak powiedział, że jest to najnowsza wersja uzbrojenia systemu antyrakietowego i przeciwlotniczego Patriot - dodał.

Morawiecki podkreślił, że "znakiem rozpoznawczym rządu jest bezpieczeństwo zewnętrzne, ten fundament bezpieczeństwa państwa, o które musimy dbać razem z naszymi sojusznikami".



"Kamień milowy dla Polski i NATO"

Ambasador USA w Polsce Paul W. Jones powiedział, że porozumienie ws. Patriotów "to kamień milowy dla Polski i NATO". - Polska dołącza do 15 krajów, które mogą polegać na sprawdzonym w boju systemie Patriot. Jest on podstawą obrony przeciwrakietowej armii amerykańskiej i jest kompatybilny w ramach NATO - zaznaczył.



- Polska będzie globalnym liderem rozbudowy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej i naszym pierwszym partnerem zagranicznym, który będzie korzystał z najnowocześniejszego systemu dowodzenia w tym samym czasie, co armia amerykańska - podkreślił ambasador.



W jego ocenie, dzięki temu systemowi "Polska będzie bezpieczniejsza, NATO silniejsze, a nasza współpraca wojskowa będzie bliższa, niż kiedykolwiek". - Jesteśmy razem, nasze zaangażowanie we wzajemną obronę i zobowiązanie do obrony każdego kawałka terytorium NATO jest niepodważalne, jesteśmy sojusznikami na zawsze - oświadczył Paul W. Jones.



Dostawy systemu Patriot

Pod koniec ubiegłego roku amerykańskie władze zgodziły się sprzedać Polsce m. in. 16 wyrzutni, cztery stacje radiolokacyjne i 208 pocisków. Zgoda dotyczyła oferty dla pierwszego etapu dostaw, o maksymalnej wartości 10 mld dolarów (ok. 37 mld zł). Wcześniej MON zapowiadało, że na cały program przeznaczy nie więcej niż 30 mld zł.

Zestawy dla Polski mają być dostarczane w latach 2022-24. Według deklaracji z lipca ub.r. Polska otrzyma jednostki ogniowe w najnowocześniejszej dostępnej konfiguracji. Pierwsza partia ma być wyposażona w radary sektorowe, w drugiej fazie mają być dostępne radary dookólne. Zapowiedziano też prace nad włączeniem w polski system tańszych pocisków, które mają być uzupełnieniem dla pocisków antybalistycznych PAC-3 MSE. Polskie baterie Patriot mają być zintegrowane z nowym, opracowywanym systemem zarządzania polem walki IBCS.

Umowy offsetowe

W ubiegłym tygodniu zostały podpisane warte prawie 950 mln zł umowy offsetowe związane z planowanym kontraktem, dotyczące transferu technologii i udziału polskiego przemysłu w dostawach i obsłudze zestawów Patriot dla polskich sił zbrojnych.



Największy z dotychczasowych kontraktów zbrojeniowych w Polsce był negocjowany w formule międzyrządowej od kwietnia 2015 roku, od jesieni ubiegłego roku trwały negocjacje offsetu.



Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych.

