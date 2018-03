Video: tvn24

Otwarcie na lekarzy ze Wschodu

22.03 | W Polsce brakuje lekarzy, więc Polska chce się otworzyć na specjalistów m.in. ze Wschodu. Ci chętnie by u nas pracowali, ale najpierw muszą zdać wiele egzaminów, by ich dyplomy były uznawane w Polsce, a to kosztowne i trudne do wykonania. Sytuacja ma się jednak zmienić.

