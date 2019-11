Hołodomor. Wielki Głód i ludobójstwo na Ukrainie

Video: Reuters Archive

Ludobójstwo w Rwandzie 1994 roku

16.05 | Według ONZ w wyniku trwającego od kwietnia do czerwca 1994 roku ludobójstwa w Rwandzie śmierć poniosło ok. 800 tys. osób, głównie przedstawicieli ludu Tutsi. Bezpośrednim powodem ludobójstwa była śmierć prezydenta Juvenala Habyarimany 6 kwietnia 1994 roku. Szef państwa zginął, kiedy podchodzący do lądowania samolot, na którego pokładzie przebywał, został trafiony pociskiem rakietowym w stolicy kraju, Kigali.

