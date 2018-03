Na posiedzeniu komisji śledczej do spraw Amber Gold ujawniono głos świadka, który miał zeznawać przy pomocy urządzenia zniekształcającego głos i bez ujawnienia wizerunku. - Nie wyobrażam sobie, żebyśmy działali na szkodę interesu publicznego poprzez ujawnienie głosu i wizerunku tej osoby - komentował członek komisji Witold Zembaczyński z Nowoczesnej. Wraz z Krzysztofem Brejzą (PO) złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oznaczony jako świadek numer 10, miał zostać przesłuchany bez ujawnienia wizerunku i przy pomocy urządzenia zniekształcającego głos w sposób uniemożliwiający identyfikację. Jednak na samym początku przesłuchania - z powodu kłopotów technicznych - przez krótką chwilę słychać było naturalny głos świadka.

"Wszyscy słyszeli"

Członek komisji Witold Zembaczyński z Nowoczesnej zauważył, że w interesie państwa i komisji jest dochowanie staranności i pełnej anonimizacji funkcjonariusza na służbie. Jak mówił, wszyscy słyszeli naturalny głos świadka, co było "straszliwym niedopatrzeniem".

Kolejni prokuratorzy przed komisją Amber Gold Państwo P. nie... czytaj dalej » - Nie wyobrażam sobie, żebyśmy działali na szkodę interesu publicznego poprzez ujawnienie głosu i wizerunku tej osoby - dodał Zembaczyński.

- Głos był słyszalny, świadek słyszał swój głos, ja też słyszałem - mówił pełnomocnik świadka, mecenas Antoni Kania-Sieniawski. - Jeśli świadek zacznie zeznawać, zaistnieją okoliczności, które mogą spowodować jego rozpoznanie, więc automatycznie zostanie zdekonspirowany. Myślę, że wyłączenie tego świadka z przesłuchania i przerwanie go na tym etapie byłoby zasadne - dodał.

Wassermann: ABW odpowiada za stronę techniczną anonimizacji

Szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS) oświadczyła, że nieprzesłuchanie tego świadka "nie wchodzi w rachubę", gdyż jest to "jeden z istotniejszych świadków". Podkreślała, że bardzo zależy jej na przesłuchaniu go w trybie jawnym.

Po przerwie i dyskusji komisja odłożyła dalsze przesłuchania. Zamierza zwrócić się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wyjaśnienie sytuacji, ponieważ - jak mówiła Wassermann - to właśnie ABW odpowiada za techniczną stronę anonimizacji świadków.

"Nie było parasola nad Marcinem P. ze strony prokuratury" Rozpoczynając... czytaj dalej » Komisja ma się też zwrócić do Biura Analiz Sejmowych o opinię prawną na temat, czy doszło do częściowego ujawnienia wizerunku świadka.

Jak mówiła Wasserman, kolejny termin przesłuchań, który wchodzi w rachubę, to 9 kwietnia.

"Przestępstwo złamania prawa, pogwałcenie ustawy o ABW"

Jeszcze to samego dnia Witold Zembaczyński (Nowoczesna) i Krzysztof Brejza (PO) ogłosili na na konferencji prasowej w Sejmie, że złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa podczas posiedzenia komisji śledczej do spraw Amber Gold.

- Chodzi o przestępstwo złamania prawa, pogwałcenia ustawy o ABW, która daje anonimowość swoim agentom, o popełnienie przestępstwa niewłaściwego technicznego poprowadzenia tego przesłuchania przez agentów ABW - podkreślił Zembaczyński. Według niego trzeba wyjaśnić, "kto również z ramienia komisji śledczej ponosi odpowiedzialność za tę sytuację".

"Marcin P. nie był słupem". Funkcjonariusze ABW przed komisją Amber Gold Przed sejmową... czytaj dalej » - Nie może być tak, że dla celów politycznych, kiedy dochodzi do ujawnienia ważnego, z punktu widzenia interesu państwa, chronionego wizerunku funkcjonariusza ABW, PiS na ślepo dąży dalej do przesłuchania. Tylko po to, żeby osiągnąć polityczne cele - zaznaczył poseł Nowoczesnej.

Brejza: wizerunek został zdekonspirowany

Zdaniem Zembaczyńskiego, gdyby nie jego wniosek o przerwanie obrad komisji, trwałaby ona dalej. - Do tego dążył PiS - stwierdził.

Brejza poinformował, że został również złożony wniosek o analizę do Biura Analiz Sejmowych, a także do ekspertów prawnych. Jego zdaniem sprawa wymaga wyjaśnienia, ponieważ wizerunek "doświadczonej funkcjonariuszki, której dorobek zawodowy powinien być wykorzystany w przyszłości, został zdekonspirowany".