Pytania o wysokie zarobki w NBP. Milczenie Terleckiego, komentarze opozycji

Video: tvn24

Ujawnione zarobki w NBP. Terlecki milczy, Brejza komentuje

28.02 | To co czyni PiS i prezes Glapiński w Narodowym Banku Polskim to już nie jest tworzenie dworu, księstwa. To są jakieś państwa szejków arabskich - stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Odniósł się do ujawnionych w środę zarobków kadry kierowniczej Narodowego Banku Polskiego. Marszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki nie chciał odpowiedzieć na pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność za wysokie wynagrodzenia w banku centralnym.

