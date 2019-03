"Zdziwienie i irytacja" w centrali PiS. Kancelaria premiera ujawniła informacje o "pani Basi"

Kancelaria premiera na wniosek posła PO Krzysztofa Brejzy ujawniła informacje, gdzie i kiedy w czasach PRL pracowała Barbara Skrzypek, jedna z najbardziej zaufanych osób Jarosława Kaczyńskiego, szerzej znana jako "pani Basia". Wywołało to zdziwienie i irytację w partii rządzącej - podała gazeta.pl, powołując się na źródło zbliżone do PiS. Takich informacji kancelaria premiera nie chciała udzielać w czasie rządów Beaty Szydło.

"Absolutnie najważniejsza kobieta PiS". Najbliższa prezesowi, była sekretarka elit PRL To najbardziej... czytaj dalej » Barbara Skrzypek, znana w mediach bardziej jako "pani Basia", jest szefową biura prezesa Kaczyńskiego przy ulicy Nowogrodzkiej, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Wchodzi też w skład rady nadzorczej spółki Srebrna. Jak podawała "Gazeta Wyborcza", współpracuje ona z Kaczyńskim od 1990 roku. Po raz pierwszy mieli mieć ze sobą do czynienia w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy.

Brejza otrzymał informacje

Poseł PO Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze ujawnione mu przez KPRM informacje 2 marca. Wynika z nich, że Barbara Skrzypek była zatrudniona w Urzędzie Rady Ministrów od 16 września 1980 roku do 10 września 1989 roku. Najpierw w archiwum, potem w Kancelarii Tajnej, Gabinecie Prezesa Rady Ministrów i Gabinecie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów.

Oznacza to, że Barbara Skrzypek pracowała między innymi u boku Michała Janiszewskiego, byłego szefa gabinetu Wojciecha Jaruzelskiego, i premiera Zbigniewa Messnera.



Ujawniam.Najbliższa współpracownica JK. Szara eminencja PiS.

Pracowała w Kancelarii Premiera PRL od września 1980.

M. in. w... Kancelarii Tajnej (musiała mieć certyfikację do najwyższych tajemnic) To z Kanc.Tajnej trafiła do Gabinetu Premiera PRL#paniBasia#postkomunapic.twitter.com/jY5MGL1fmX — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 2 marca 2019

Informacje te wypłynęły krótko po ujawnieniu, że inny bliski współpracownik Kaczyńskiego - Kazimierz Kujda, do lutego szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - miał współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa.

"Nawet jeśli niezamierzony, to jednak afront"

Powołując się na źródło zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości gazeta.pl napisała, że "przekazanie opozycji, a już zwłaszcza Krzysztofowi Brejzie, informacji, które stawiają Barbarę Skrzypek w złym świetle, odczytano przy Nowogrodzkiej jako, nawet jeśli niezamierzony, to jednak afront".

Szefowa biura, kierowca, kuzyn prezesa. Kto jest kim w spółce Srebrna Taśmy... czytaj dalej » - Wcześniej kancelaria premiera o niczym nie informowała, a teraz już tak - mówi portalowi anonimowy rozmówca zbliżony do PiS.

Brejza chciał już wcześniej - w 2017 roku, za czasów rządów premier Beaty Szydło - zdobyć dokumenty dotyczące zatrudnienia Barbary Skrzypek. Ówczesna szefowa KPRM Beata Kempa odmówiła jednak udzielenia takich informacji posłowi, twierdząc, że naruszałoby to dobra osobiste Barbary Skrzypek.

W lutym tego roku, za rządów Mateusza Morawieckiego, poseł Platformy Obywatelskiej ponownie - tym razem w innym trybie formalnym - zażądał ujawnienia informacji i bez problemu je otrzymał.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - jak wynika z opublikowanego przez Krzysztofa Brejzę dokumentu - ujawniła również, że Barbara Skrzypek nie należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ani do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Informacje na temat Barbary Skrzypek ujawnione przez kancelarię premiera. Taką odpowiedź otrzymał poseł PO Krzysztof Brejza