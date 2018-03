"Ich postawy mają wyjątkową siłę wzorcotwórczą"





Foto: PAP/Jacek Turczyk | Video: Fakty TVN Uroczystość odbyła się w muzeum POLIN (materiał "Faktów" TVN)

Prawnik Rafał Lemkin, katolicki ksiądz niemieckiego pochodzenia Adalbert (Wojciech) Zink i świadek ludobójstwa Ormian Armin T. Wegner zostali uhonorowani tytułami Sprawiedliwego 2018 - ogłosił w niedzielę przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie Zbigniew Gluza.

- W Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie, na Woli, jest obecnie uhonorowanych 15 osób. To jest panorama postaw wobec traum XX i XXI w., która pokazuje, jak różna może być sytuacja odpowiedzi na zło - powiedział w niedzielę podczas 5. gali uhonorowania tytułami Sprawiedliwego przewodniczący Polskiego Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych Zbigniew Gluza. "Budzą nasze sumienia". Kolejni upamiętnieni w Ogrodzie Sprawiedliwych Kolejne trzy... czytaj dalej »

Podczas uroczystości w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poinformowano o przyznaniu tytułu Sprawiedliwego 2018 trzem osobom z siedmiu nominowanych, dla których "prawa człowieka były i są ważniejsze od racji narodu czy ideologii".

Pośmiertnie otrzymali je prawnik Rafał Lemkin, katolicki ksiądz niemieckiego pochodzenia Adalbert (Wojciech) Zink i świadek ludobójstwa Ormian Armin T. Wegner.

"Zdefiniował sprawiedliwość"

- To Sprawiedliwi, ale też ludzie odnoszący się do sprawiedliwości jako przestrzeni życia społecznego (...). Ich postawy mają wymiar uniwersalny, mają wyjątkową siłę wzorcotwórczą, a taki jest sens Ogrodów Sprawiedliwych - mówił Gluza.

Źródło: PAP/ Jacek Turczyk Nazwiska uhonorowanych ogłosił Zbigniew Gluza

Zwrócił uwagę, że "ci ludzie w zasadzie nie są znani w Polsce". - Nawet Rafał Lemkin - obywatel polski. Człowiek o zasadniczym znaczeniu dla świata w ogóle, dla całej ludzkości - podkreślił przewodniczący Polskiego Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych, przypominając, że to właśnie Lemkin "zdefiniował ludobójstwo".

- Można powiedzieć, że Rafał Lemkin jest w pewnym sensie patronem wszystkich Sprawiedliwych. Właśnie dlatego, że nie tylko sam zachowywał się jak Sprawiedliwy, ale zdefiniował sprawiedliwość - podkreślił Gluza.

Wyróżnieni

Polski Komitet Ogrodu Sprawiedliwych przyznał tytuł Sprawiedliwego 2018 Rafałowi Lemkinowi (1900–1959) – polskiemu prawnikowi żydowskiego pochodzenia, twórcy pojęcia ludobójstwo oraz konwencji o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa, która dzięki jego staraniom została uchwalona przez ONZ. Jak poinformowano, pojęcie ludobójstwo/genocide u Lemkina zrodziło się z "bycia świadkiem" wielu dramatycznych wydarzeń w XX wieku.

Wśród wyróżnionych tytułem znalazł się też ksiądz Adalbert (Wojciech) Zink (1902–1969) – katolicki ksiądz niemieckiego pochodzenia, który jako jedyny hierarcha kościelny nie podpisał deklaracji Episkopatu z września 1953 roku aprobującej aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Zink nie dopuścił też, by jego diecezja podporządkowała się władzom komunistycznym.

Źródło: PAP\ Jacek Turczyk Tytuł Sprawiedliwy 2018 otrzymał Armin T. Wegner, świadek ludobójstwa Ormian

Tytułem uhonorowano również Armina T. Wegnera (1886–1978) – niemieckiego żołnierza i lekarza w czasie I wojny światowej, pisarza i działacza na rzecz praw człowieka oraz świadka ludobójstwa Ormian w latach 1915–1917. Po zakończeniu I wojny światowej Wegner opublikował w gazecie "Berliner Tageblatt" list otwarty w obronie praw Ormian skierowany do prezydenta Woodrowa Wilsona. W 1933 roku stanął w obronie Żydów niemieckich, za co został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego.

"Osoby, które występowały w obronie godności człowieka"

Sylwetki uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego 2018 przedstawiła Maja Komorowska.

Maja Komorowska przedstawiła sylwetki wyróżnionych

Uroczystość w Muzeum POLIN uświetnił koncert zespołu Acoustic Acrobats, który wykonał utwory utrzymane w stylistyce etno jazzu.

Tytułem Sprawiedliwego mogą być uhonorowane jedynie osoby nieżyjące. Sprawiedliwi to osoby, które występowały w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni XX i XXI wieku. Wyboru trzech osób spośród zgłaszanych co roku kandydatur dokonuje Komitet Ogrodu Sprawiedliwych. 18 czerwca 2018 roku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze generała Jana Jura - Gorzechowskiego zostaną posadzone poświęcone odznaczonym drzewka oraz odsłonięte pamiątkowe kamienie.

Organizatorami gali byli Dom Spotkań z Historią i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.