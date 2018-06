16-latek za kierownicą. Uderzyli w drzewo, wpadli do rzeki, wszyscy zginęli

Samochód wpadł do rzeki. Nurkowie starają się znaleźć auto

Video: tvn24

4.01| Samochód dostawczy wpadł do kanału portowego. Kiedy służby przyjechały na miejsce, zauważyli mężczyznę płynącego do brzegu. Straż pożarna razem z zespołem SAR wyciągnęli poszkodowanego. Mężczyzna był w stanie hipotermii. Trafił do szpitala. Teraz nurkowie szukają zatopionego samochodu.

